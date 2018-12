Questo non è amore concluso in provincia di Ragusa

Lenovo Z5s : nel display di Questo smartphone c'è un foro e non serve per legarci un laccetto : ... Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS, NFC batteria 3210 mAh con supporto alla ricarica rapida lettore di impronte digitali nella posteriore Per ulteriori dettagli Autore darthnewsside Categoria Scienza e ...

Nuoto - Margherita Panziera : “Non mi immaginavo un tempo del genere. Questo risultato promette ben per i Mondiali” : “Non mi sono resa conto di andare così forte durante la gara anche perché ho caricato fino a un paio di giorni fa. Il mio allenatore mi aveva detto di fare la gara normale, io mi sentivo bene in acqua ma non immaginavo un tempo del genere“. Queste le prime parole di Margherita Panziera a RaiSport, autrice del nuovo record italiano dei 200 dorso femminili (2’01″56) nel corso degli Assoluti invernali in vasca corta a ...

Fico : “Prendo le distanze dal Dl Sicurezza - per Questo non ero in Aula il giorno del voto” : "Se la mia assenza al momento della votazione è stata interpretata come una presa di distanza dal decreto Sicurezza? Beh, avete interpretato bene. Non ne ho parlato prima perché sono presidente della Camera e rispetto il mio ruolo istituzionale", ha chiarito oggi ai giornalisti il presidente della Camera Roberto Fico, a margine di un convegno all'Accademia dei Lincei.Continua a leggere

Firenze - gli eventi da non perdere Questo weekend : ... una maratona di lettura, la presentazione delle 17 buone pratiche della lettura promosse dalle reti documentari, spettacoli e laboratori con scrittori e illustratori e tre importanti mostre dedicate ...

“Caro Davigo - Questo non è un paese fatto di presunti colpevoli” - dice Bruno Vespa : Roma. “Mentre mia nonna aveva la foto di Giovanni XXIII sul comodino e qualcun altro ha le foto dei figli o un libro, il dottor Davigo sul comodino ha le manette”. E’ con questa battuta tagliente che Bruno Vespa, ospite la scorsa settimana a DiMartedì su La7, ha provato a mandare giù le sparate gius

J-Ax deluso dalla politica non risparmia la classe dirigente : “Questo governo è di ultradestra” : J-Ax deluso dalla politica non risparmia nessuno degli schieramenti ora al governo, svelando quale sia il suo pensiero sulle ultime scelte compiute da coloro che guidano il paese. L'artista milanese ha raccolto i suoi pensieri nell'ultimo libro pubblicato, Consigli a me stesso, nel quale ha racchiuso tutti i due centesimi rilasciati sulla sua pagina e con i quali ha spesso intrattenuto i suoi fan. Sentito da Corriere Tv per la ...

Un "Questo lo dice lei" non farà diventare l'incompetenza un valore : Poco importa se i dati restano poco opinabili, se l'economia è una scienza fatta di causa e effetto. La comunicazione grillina diventa efficace quando si evita il contraddittorio, perché scendere ...

Polverini : 'Il reddito di cittadinanza non rimetterà in moto l'economia di Questo Paese' : Intervenuta a Coffee Break, appuntamento quotidiano in onda su La7, l'ex sindacalista della UGL, la forzista Renata Polverini, ha espresso la propria opinione sui cavalli di battaglia dei due partiti di Governo (Lega e M5S): rispettivamente quota 100 e reddito di cittadinanza. A proposito del reddito di cittadinanza, la deputata di Forza Italia ha dichiarato: "Qualche giorno fa scherzando con degli amici, abbiamo detto che forse è meglio andare ...

Ancelotti : 'Se non passiamo Questo turno siamo dei c...!' : NAPOLI - ' L'atteggiamento del Napoli deve essere il solito, iniziamola bene. È una partita molto importante ma non decisiva. L'intensità e l'attenzione saranno fondamentali '. Carlo Ancelotti ...

Tornare o non tornare - Questo è il dilemma per Marco e Annarosa : I tifosi del Napoli a Parigi “Viva Napoli e Paris”, la guida dei tifosi del Napoli a Parigi. Prosegue il viaggio di Marco Cesario con una serie di interviste che ci faranno scoprire luoghi insoliti della capitale francese, ma soprattutto ci raccontano le storie di alcuni napoletani che hanno fatto una scelta di vita trasferendosi a Parigi, senza però abbandonare mai l’azzurro del Napoli. Impareremo come si può seguire il Napoli pur vivendo ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi. Alonso saluta : 'Non mi aspettavo Questo tributo - felice di essere simbolo per la Spagna' : Ho visto Button nel 2016, che è stato anche lui un campione del mondo. Tutto quello che mi è successo in questo weekend è stato molto di più di quello che mi aspettavo. Ringrazio la F1, i fan e la mi ...

Non una di meno - a Roma migliaia di donne in piazza : “Stato di agitazione permanente contro Questo governo” : “Siamo preoccupate e lo diciamo da tempo. Ma non passeranno:contro questo governo proclamiamo lo stato di agitazione permanente”. Tatiana del movimento Non Una di meno non ha dubbi, mentre sono in migliaia a sfilare per il centro di Roma per la manifestazione in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. “Altro che governo del cambiamento: è il governo dell’arretratezza” dice ancora Tatiana. “È ...

F1 - Ecclestone fa chiarezza : “Vettel non si è sentito amato in Ferrari - per Questo ha perso il Mondiale” : L’ex boss del circus ha parlato dell’attuale momento della Formula 1, soffermandosi anche su Vettel e sulla situazione in casa Ferrari Non poteva certamente mancare alla decima edizione del Gp di Abu Dhabi, una gara voluta a tutti costi per alimentari il businness negli Emirati. Bernie Ecclestone continua a vivere il mondo della Formula 1, mantenendo contatti e tenendosi aggiornato su ogni variazione relativa a quel circus che ...

Indagato per l’omicidio del padre e morto in un incidente - scriveva : “Non reggo più Questo peso” : Prende sempre più piede l'ipotesi che Francesco Masetti, 38enne bolognese accusato dell'omicidio del padre e morto ieri, non sia stato vittima di un incidente stradale bensì si sia tolto la vita. Al suo avvocato poco prima di schiantarsi contro un tir ha scritto: "Io non c'entro niente. Mi hanno abbandonato. Vado a raggiungere mamma e papà. Non reggo più questo peso".Continua a leggere