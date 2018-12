Qualificazioni Europeo 2020 | oggi alle 12 lo streaming sul sito del sorteggio

Qualificazioni Eurobasket donne 2019 : l'Italia batte la Croazia 64-52 - Europeo più vicino : Croazia -Italia, la cronaca Le azzurre partono concentrate in difesa e piuttosto sciolte in attacco, dove Giorgia Sottana con 7 punti produce il primo strappo, ricucito prontamente dalle padrone di ...

Under 19 - l’Italia supera la Danimarca e conquista il primo posto nel girone di Qualificazioni all’Europeo : L’Italia Under 19 ha conquistato il primo posto nel girone di qualificazione all’Europeo di categoria. A Tallinn sarebbe bastato un pareggio ma gli azzurrini di Federico Guidi hanno sconfitto la Danimarca vincendo la terza vittoria in tre partite. La Nazionale ha chiuso il girone senza subire reti e mettendone a referto sette: dopo i tre gol all’Estonia padrona di casa e i tre alla Finlandia, oggi si è aggiunta la ...