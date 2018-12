Qualificazioni Euro 2020, Italia con Grecia, Bosnia e Finlandia

ilnapolista

(Di domenica 2 dicembre 2018) Il sorteggio a Dublino Urna abbastanza positiva per l’di Mancini per il percorso di qualificazione a. A Dublino, gli azzurri sono stati sorteggiati in un raggruppamento da sei squadre che comprende anche. L’accoppiamento tanto temuto con la seconda fascia (c’erano Svezia e Germania) ha portato ladi Pjanic e Dzeko sulla strada dell’, dalla terza fascia è arrivata la. Dalla quinta fascia, ecco invece l’Armenia. Dall’ultima fascia, la sesta, arriva infine il Liechtenstein. La Germania sfiderà l’Olanda nel Girone C. Si qualificano le prime due nazionali di ogni raggruppamento, per le terze c’è il percorso incrociato con la Nations League.L'articoloconilNapolista.