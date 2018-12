Proteste in Francia | riunione d' emergenza all' Eliseo Tre morti dall' inizio delle

Francia - riunione d’emergenza all’Eliseo. Terzo morto dall’inizio delle Proteste dei gilet gialli : Francia sotto choc dopo il sabato nero di Parigi per la guerriglia innescata dai gilet gialli. Il presidente Emmanuel Macron, rientrato dal G20 di Buenos Aires, ha visitato la zona dell’Arco di Trionfo per rendersi conto dei danni prima di un vertice per fare il punto sulla situazione. Il bilancio aggiornato è di 412 fermati con 378 persone ancora ...

Francia - riunione d’emergenza all’Eliseo Terzo morto dall’inizio delle Proteste : Si aggrava il bilancio degli scontri di sabato che ha prodotto oltre cento feriti, 270 arresti. Un automobilista è rimasto ucciso in un tamponamento

Gilet gialli - ancora Proteste in Francia : sabato nuova manifestazione : Otto ore di guerriglia urbana a Parigi e le devastazioni provocate alla 'avenue più bella del mondo' hanno dato grande notorietà ai Gilet gialli, ma hanno aumentato la confusione all'interno di un movimento nato sui social network e senza leader che domenica sugli Champs-Elysees è stato ...

Le Proteste in Francia indeboliscono il discorso europeo di Macron : Le immagini delle proteste in Francia contro il rincaro della benzina hanno conquistato le prime pagine dei giornali anche in Germania. Leggi

Francia - nonostante le Proteste - il governo tira dritto e conferma la tassa sui carburanti : Il ministro della Transizione ecologica, François de Rugy, in un'intervista concessa a Le Parisien, conferma la tassa sui carburanti: “In tema di fiscalità ecologica andiamo avanti sulla traiettoria prevista. Non farlo sarebbe incosciente”. nonostante le proteste, l'esecutivo francese non ha alcuna intenzione di tornare sui propri passi.Continua a leggere

Francia : Proteste contro il caro carburanti - 1 morto e decine di feriti : 50mila persone si sono mobilitate contro la decisione del governo di aumentare le tasse sulla benzina, ma anche contro la politica economica del governo -

Le foto delle Proteste dei “gilè gialli” - in Francia : Da Parigi a Marsiglia, da Lione a Bordeaux, migliaia di persone hanno bloccato le strade per protesta contro i rincari del prezzo della benzina

I gilet gialli bloccano la Francia. Proteste contro caro carburanti : Un'ondata di Proteste in Francia contro l'aumento dei prezzi della benzina , quattro centesimi al litro, e del carburante diesel, sette, e contro il programma del governo per ulteriori aumenti delle ...

Francia : rinvio rimpasto tra le Proteste : ANSA, - PARIGI, 9 OTT - rimpasto rebus per la Francia. Contrariamente alle attese, l'annuncio della nuova compagine di governo in seguito alle dimissioni shock del ministro dell'Interno Gerard Collomb ...

