Protesta dei gilet gialli | automobilista morto ad Arles Vertice d’urgenza all’Eliseo

Ecco il vero motivo della Protesta dei gilet gialli contro Macron in Francia : A questa situazione, di per sé già esplosiva, aggiungiamo il fatto che il mondo scientifico che conta, quello della scienza istituzionale sul clima, sta lanciando messaggi chiari e incontrovertibili ...

Newcastle - la Protesta dei tifosi è una beffa : società spegne monitori - poi arriva gol del West Ham : Un pomeriggio da dimenticare, per il Newcastle e i suoi tifosi. I sostenitori inglesi, infatti, avevano deciso di protestare contro la squadra prendendo posto sugli spalti all'undicesimo minuto di ...

Parigi a ferro e fuoco - Protesta dei gilet gialli : scontri - arresti e feriti : E' un altro sabato di scontri, violenze e disordini a Parigi per la mobilitazione dei gilet gialli, che protestano contro il caro-carburante. I manifestanti sono agli Champs Elysées e in tutta l'area ...

La nuova Protesta dei gilets jaunes a Parigi : La giornata di oggi potrebbe mettere a dura prova la linea politica, sorda e unilaterale, tutta decreti e fiducia, che sin dalle elezioni ha ispirato il presidente Macron. 5.000 gli agenti mobilitati ...

Parigi - nuova Protesta dei gilet gialli : scontri sugli Champs-Elysees : Fra 500 e 600 gilet gialli si sono radunati attorno agli Champs-Elysees , a Parigi, per la terza manifestazione della protesta contro il caro carburante. Si sono già registrati tafferugli con la ...

Com’è iniziata la Protesta dei gilet gialli in Francia : tra petizioni - Facebook e piazza : In Francia continua a tenere banco la mobilitazione dei gilet gialli, cittadini indignati dall'aumento del prezzo del carburante deciso dal governo per fronteggiare il cambiamento climatico e puntare sulle energie rinnovabili: ecco come sono nati, tra Facebook e mobilitazioni nelle strade e piazze del paese.Continua a leggere

Protesta e intolleranza dei “gilet gialli” : la Francia invisibile irrompe sulla scena : Lo ribadisco e insisto su questo punto. E non è la seconda grande giornata di mobilitazione, quella di sabato 22 novembre, che mi avrà fatto cambiare opinione. ...

Roma - striscione di Protesta dei tifosi in zona Aurelia-Boccea : L'onda di indignazione dei tifosi della Roma non si è fermata alla contestazione alla squadra al rientro dalla trasferta di Udine persa 1 a 0. Nella notte in zona Aurelia-Boccea è apparso uno ...

Gragnano - Protesta dei dipendenti della centrale di sollevamento. «La Gori prenda in gestione il servizio» : Si è detto disposto a seguire la problematica da vicino e questo ci fa onore, poiché serviva una figura politica. È importante che il sindacato lavori parallelamente con la politica'. Gragnano - Caos ...

La Protesta dei 'gilet gialli' arriva in Italia : sul web nasce coordinamento : Sulla pagina Facebook scrivono: 'Oggi Champs Elysée, la prossima a Roma'. Il primo obiettivo riguarda le autostrade: 'Non paghiamo più se i pedaggi non scendono di prezzo e se a gestirle rimane ...

Europa - pedaggi e tasse : il piano per la Protesta dei "gilet gialli" italiani : Il neonato "Coordinamento italiano gilet gialli Italia" - al momento - sta ai gilet gialli transalpini che da giorni mette a ferro e fuoco la capitale francese come il Frosinone sta al Paris Saint-Germain: insomma, c'è una bella differenza. I programmi dei nostri aspiranti "gilettati" sono ancora fumosi e di essi si sa solo quel poco che è stato pubblicato sulla pagina facebook del "coordinamento", dove ci si impegna a battersi "contro la ...

Dalla Francia la Protesta dei gilet gialli arriva in Italia : Cominciamo con Autostrade : Stessa modalità - un gruppo su facebook, chiamato 'Coordinamento nazionale gilet gialli Italia'-, simili obbiettivi. Il primo riguarda le Autostrade: 'Non paghiamo più se i pedaggi non scendono di ...

Caro benzina - non si ferma la Protesta dei gilet gialli in Francia : Non si ferma la mobilitazione dei gilet gialli che ormai da giorni protestano in tutta la Francia contro il Caro benzina. Nella giornata di ieri, oltre 81mila le persone che hanno manifestato in tutta ...

Protesta dei 70 licenziati dalla Ball - #uonininonlattine : Chieti - Un albero di Natale sotto il quale il 'pacco regalo' è il licenziamento, una maglietta bianca con l'hashtag 'uomininonlattine': sono i simboli che i 70 lavoratori della Ball Beverage Packaging di S.Martino sulla Marrucina, che resteranno senza lavoro il 25 dicembre, hanno scelto per l'assemblea svoltasi oggi nella Provincia di Chieti alla quale hanno partecipato il vice capo di gabinetto del Mise ...