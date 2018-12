Professione criminal profiler

vanityfair

(Di domenica 2 dicembre 2018) Università di TorinoIUSVE e SCiVI di VeneziaUniversità di ChietiUniversità degli Studi di MilanoUniversità di BolognaIl piccolo e il grande schermo sono pieni di storie di efferati delitti. CSI, Law and Order fino ad arrivare alla serie di Netflix Mind Hunter: i titoli dedicati al mondo dell’investigazione non mancano. In questo contesto una figura professionale presenta al tempo stesso un enorme fascino e un alone di mistero, il. Molti ne hanno sentito parlare, ma pochi saprebbero dire di cosa si occupi e quale sia il suo percorso formativo.Ne abbiamo parlato con Cinzia Gimelli, un’esperta di profilazionee, «una tecnica investigativa che permette di ricostruire, attraverso le tracce comportamentali, il profilo psicologico di une ancora ignoto».LEGGI ANCHEMindhunter è la serie che mancava da un po'È il tipico caso del serial killer che tutti ...