optimaitalia

: Primo approdo su Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite delle gesture a schermo intero: cosa cambia - OptiMagazine : Primo approdo su Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite delle gesture a schermo intero: cosa cambia - mikelibramania : @C_K_Relli @nicorst Ma per piacere perchè mai si dovrebbe sottoscrivere un contratto non vincolanti se non fosse ch… - niegotiziana : RT @GCDileo: @JohannesBuckler Esattamente come per la revisione del trattato di Dublino, la proposta discussa poteva aiutare i paesi di pri… -

(Di domenica 2 dicembre 2018)Un concreto passo in avanti è stato appena compiuto per ilP20, P20 Pro e P20che in "patria" hanno cominciato a ricevere le. Come se non bastasse, sempre i device della stessa serie, stanno pure godendo di una nuova esperienza GPU Turbo, potremmo quasi definirla 2.0 e comunque ancora più funzionale della precedente.Qualunque nuovo passaggio software per i deviceviene compiuto in Cina, da sempre apripistaevoluzioni lato aggiornamenti dei top di gamma del brand. Come ci comunica la fonte più che autorevole GizChina, ecco dunque che la distribuzioneinterno parte proprio in queste ore. Quest'ultima sarà prevista per decine di device dell'azienda specifica e anche del marchio Honor, come pure raccontato: ma com'è anche logico, si parte proprio dai dispositivi più recenti per la distribuzione.cambia ...