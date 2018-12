Primavera | Torino-Roma 3-1 | Millico da impazzire | granata secondi in classifica

Diretta Torino-Roma Primavera / Risultato finale 3-1 : granata a valanga - Millico decisivo - IlSussidiario.net : Diretta Torino Roma Primavera , streaming video e tv: quattro vittorie consecutive per i granata che ospitano i giallorossi, reduci dal ko di Youth League.

Primavera - Udinese-Torino 0-3 : Millico - doppietta - e Kone : Vincenzo Millico era rimasto una partita, quella contro l'Empoli, senza segnare. Un'astinenza troppo lunga,per il bomber della Primavera del Torino, che ci ha messo 90 minuti per riprendere il ritmo, ...

Primavera - derby-show : Torino-Juventus finisce 2-2. Atalanta prima in solitaria : E' stato un derby bellissimo, con tanto spettacolo, quattro gol, tutti nel primo tempo, e un punto che alla fine accontenta solo... l' Atalanta . Al Filadelfia, è 2-2 tra Torino e Juventus, e per ...

Primavera - Torino-Juventus : segui il derby in diretta dal Filadelfia : TORINO - Nella quarta giornata di campionato va in scena al Filadelfia il derby tra Torino e Juventus. La squadra di Baldini è a punteggio pieno dopo 3 partite mentre i granata, reduci da 2 vittorie ...

