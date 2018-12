Premier League | che spettacolo tra Arsenal e Tottenham | i Gunners vincono 4-2 | Torreira

Premier League - Sarri vince il derby con Ranieri : Chelsea-Fulham 2-0. L'Arsenal batte il Tottenham : Maurizio Sarri si aggiudica il derby italiano della panchina in Premier League, battendo Claudio Ranieri: Chelsea-Fulham, uno degli innumerevoli derby di Londra validi per la Premier League, 14/a ...

Premier League - Sarri vince il derby tutto italiano con Ranieri : Fulham battuto 2-0 dal Chelsea : Gli uomini di Maurizio Sarri stendono quelli di Ranieri grazie ad un gol per tempo, realizzati da Pedro e Loftus-Cheek Il Chelsea si impone 2-0 sul Fulham in Premier League in un derby tra allenatori italiani. La squadra di Sarri supera quella di Ranieri a Stamford Bridge grazie ai gol dello spagnolo Pedro al 4′ del primo tempo e dell’inglese Ruben Loftus-Cheek al 37′ del secondo tempo. Grazie al trionfo di oggi, i ...

Calendario Premier League oggi - gli orari di tutte le partite e come vederle in tv e streaming. Il programma completo : oggi (domenica 2 dicembre) si giocheranno tre partite valide per la quattordicesima giornata della Premier League. Si parte alle 13.00 con Chelsea-Fulham che vedrà la sfida tutta italiana tra i tecnici Maurizio Sarri e Claudio Ranieri. I Blues cercheranno di tornare subito al successo dopo la prima sconfitta in campionato arrivata contro il Tottenham, dall’altra parte i Cottagers, dopo aver battuto il Southampton sono pronti all’impresa per ...

Premier League - il Manchester City continua la propria cavalcata : Bournemouth ko : Premier League il Manchester City ha battuto per 3-1 il Bournemouth conquistando la sesta vittoria in fila Non accenna a frenare la sua corsa in vetta alla Premier League il Manchester City che nella sfida valida per la 14esima giornata supera 3-1 in casa il Bournemouth conquistando la sesta vittoria consecutiva. A decidere il match in favore dei ‘citizens’ le reti di Silva al 16′, Sterling, 57′ e Gundogan ...

Premier League - i risultati della quattordicesima giornata : City inarrestabile - tris West Ham a Newcastle : E ora provateci! E' il messaggio forte e chiaro lanciato dal Manchester City di Pep Guardiola . V ittoria, non senza faticare, contro il Bournemouth e momentaneo +5 in classifica sul Liverpool . Il ...

Calendario Premier League oggi - gli orari di tutte le partite e come vederle in tv e streaming. Il programma completo : La Premier League, massimo campionato di calcio inglese, completa tra oggi e domani la quattordicesima giornata: ben sei le gare odierne, con il sabato, come da tradizione anglosassone, che vede il numero maggiore di incontri. Per questo turno saranno tre i posticipi domenicali, mentre non ci sarà il consueto Monday Night (poichè si lascerà spazio ad un turno infrasettimanale). Si inizia alle ore 16.00 con cinque incontri, tra i quali spicca ...

Perisic spaventa i tifosi dell'Inter : 'Sogno la Premier League' : Dopo il mal di pancia di Lautaro Martinez - suo padre ha attaccato Luciano Spalletti per il poco minutaggio concesso fin qui al talento argentino, ora a Milano, sponda Inter, è il caso Perisic a tenere banco. L'esterno croato ha infatti dichiarato di sognare un futuro in Premier League. Clima teso in casa Inter Le dichiarazioni di Perisic vanno però contestualizzate per essere comprese. Il giocatore ha dichiarato di essere stato molto vicino al ...