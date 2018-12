Portobello e l' amore gay | ecco perché Antonella Clerici ieri ha scritto una bella pagina

blogo

(Di domenica 2 dicembre 2018)Lo avevamo annunciato da queste colonne digitali: nel corso della quinta puntata diandata in ondasu Rai1, il 27enne Alessio è stato l'inserzionista della rubrica Fiori d'arancio, allo scopo di cercare l'. Finora lo spazio per cuori solitari aveva dato spazio a persone eterosessuali, mentreAlessio era alla ricerca di un uomo.Sorprende la linea narrativa che è stata scelta per raccontare la sua storia: nel corso del colloquio tra Alessio e, le parole "omosessualità" e "gay" non vengono mai citate. Il ragazzo si confida con grande tranquillità: non dice il suo orientamento sessuale, spiega solo che la madre gli aveva chiesto se avesse un lui o una lei.e l'gay:haunadi televisione pubblicato su TVBlog.it 02 dicembre 2018 09:46.