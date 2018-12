Porto Torres Incendio in via Piemonte | morto Gavinuccio Cau | intossicata Anna Bono

Sassari - incendio in appartamento a Porto Torres : morto un 25enne/ Video ultime notizie : grave la madre 56enne - IlSussidiario.net : incendio a Porto Torres , Sassari, : fuoco nella palazzina, morto un 25enne intossicato. È ricoverata in gravi condizioni la madre 56enne: mistero sulle cause

Sassari - incendio in una casa a Porto Torres : morto un 25enne - grave la madre : Come riporta La Nuova Sardegna , il 25enne Gaviniccio Cau è morto intossicato, mentre la 56enne Anna Bono è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. La prognosi è riservata. E' ...

Incendio a Porto Torres - un morto e una donna ferita : Le fiamme in una palazzina al quinto piano notate da un carabiniere di pattuglia. L'ipotesi di un cortocircuito come origine del rogo

