Popolare Vicenza | al via il processo a Gianni Zonin I risparmiatori | “Noi truffati

Banca Popolare di Vicenza - Gianni Zonin a giudizio per il crac : Per il dissesto della Banca Popolare di Vicenza il giudice per l'udienza preliminare Roberto Venditti ha rinviato a giudizio l'ex presidente Gianni Zonin e altri 5 imputati. Il processo si aprirà il ...

Popolare Vicenza - Zonin rinviato a giudizio Alla sbarra altri 5 ex dirigenti della banca : Ha tradito il risparmio, gettato nella disperazione migliaia di famiglie. Ora la vicenda del dissesto della banca Popolare di Vicenza arriva a processo. Ieri il giudice per l'udienza preliminare del ...

Crac Popolare Vicenza - a giudizio Zonin ed ex vertici : La giustizia presenta il conto per il dissesto della Banca Popolare di Vicenza, che ha messo in ginocchio migliaia di famiglie e risparmiatori.

Banca Popolare Vicenza - Zonin e gli ex vertici a giudizio : Rinviati a giudizio dal Giudice per l'udienza preliminare, Roberto Venditti , gli ex vertici della Banca Popolare di Vicenza , imputati per il dissesto dell'istituto di credito . L'ipotesi di reato è ...

Popolare di Vicenza - rinviati a giudizio Zonin ed ex vertici : Per il dissesto della Banca Popolare di Vicenza il giudice per l'udienza preliminare Roberto Venditti ha rinviato a giudizio l'ex presidente Gianni Zonin e altri 5 imputati. Il processo si aprirà il ...

Banca Popolare di Vicenza - rinviati a giudizio Zonin e gli ex vertici : Il processo si aprirà il primo dicembre. Accolte 350 costituzioni di parte civile: per le prime udienze se ne attendono altre 150 circa, tra cui il Comune di Vicenza

Popolare di Vicenza - Zonin e gli ex vertici rinviati a giudizio : MILANO - Gianni Zonin va a processo insieme agli altri ex vertici della Banca Popolare di Vicenza. L'ex numero uno dell'istituto è stato rinviato a giudizio dal Giudice per l'udienza preliminare ...

Banca Popolare di Vicenza - Gianni Zonin e gli ex vertici a giudizio per il crac : 350 parti civili. La difesa : “Nessuna prova” : Gianni Zonin come Ettore, l’eroe omerico, vittima designata di un’inchiesta che avrebbe lasciato fuori i veri responsabili del crac da un miliardo di euro? Non sono bastate le suggestioni degli avvocati difensori dell’ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, per evitargli l’atteso, inevitabile rinvio a giudizio per un processo-monstre con circa 350 parti civili costituite, risparmiatori gabbati da un sistema ...