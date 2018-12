Polizia raccomanda incriminazione Netanyahu | avrebbe favorito il tycoon Elovitch

huffingtonpost

(Di domenica 2 dicembre 2018) Laisraeliana ha reso noto di averto alla magistratura l'del premier Benyamine di sua moglie Sarah per sospetta corruzione, frode e abuso di ufficio nell'ambito dell'inchiesta 'Caso 4000' che riguarda i rapporti con ildelle telecomunicazioni Shaul. Nell'indagineè sospettato, quando era ministro di settore, di aver, mogul di Bezeq, in cambio di un trattamento migliore da parte del sito Walla di proprietà della stessa compagnia.Il premier da parte sua sostiene che "lezioni dellanon hanno valore legale" e si dice certo che "le autorità competenti arriveranno alla conclusione che non c'era nulla".