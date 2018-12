Plastica usa e getta? No grazie A Caltanissetta petizione e campagna pubblica

Plastica - a Taranto il Comune mette al bando le stoviglie usa e getta : "Vietate in bar - ristoranti e uffici" : La decisione del sindaco Melucci sarà operativa a breve: lo stop sarà accompagnato anche da una campagna di sensibilizzazione sull'incidenza negativa della Plastica e della sua dispersione nell'ambiente

«Stop alla Plastica usa e getta» : così Chris Jordan combatte la sua battaglia : BlueLe opere di Chris JordanBarbie DollsLe opere di Chris JordanCaps SeuratLe opere di Chris JordanGyre IILe opere di Chris JordanOver the MoonLe opere di Chris JordanWaveformsLe opere di Chris JordanLe opere di Chris JordanLe opere di Chris JordanDal 2021 niente più plastica monouso: l’ha deciso il Parlamento Ue. E così, la nuova normativa, se approvata in via definitiva, vieterà la vendita all’interno del blocco comunitario di ...

Plastica usa e getta vietata entro il 2021 : lo ha deciso l'Eurocamera a Strasburgo : L’Aula di Strasburgo ha detto sì al divieto d'uso di prodotti di consumo di Plastica come piatti, posate, miscelatori per bevande, bastoncini per palloncini e cannucce entro il 2021. La proibizione riguarda gli stati facenti facenti parte dell'Unione Europea, dove la la Plastica usa e getta rappresenta il 70% dei rifiuti marini. La relazione è stata confermata con 571 giudizi favorevoli, 53 contrari e 34 astensioni. Il Parlamento europeo darà il ...

Stop alla Plastica usa e getta dal 2021 : ma non c'è così tanto tempo da perdere : Dal Parlamento Europeo un primo segnale. La sola Ue produce circa 26 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica all’anno...

EUROPA VS Plastica MONOUSO ‘USA E GETTA’/ Parlamento vota per vietarla entro il 2021 : "Causa inquinamento" : EUROPA contro la PLASTICA MONOUSO e "usa e getta": Parlamento Ue vota per poterla vietare entro il 2021, "causa decisiva contro l'inquinamento". Le ultime novità(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:26:00 GMT)

Il Parlamento Ue vieta la commercializzazione della Plastica usa e getta : (Foto: wikipedia.org) Strasburgo ha detto stop. La fine della commercializzazione della plastica usa e getta è stata approvata il 24 ottobre 2018 dal Parlamento europeo con 571 voti favorevoli e ora sarà recapitata sugli scranni del Consiglio Ue per le negoziazioni del caso, con l’obiettivo di essere rifinita entro la fine del 2019 per poi diventare effettiva nel 2021. Una decisione che era nell’aria e non coglie del tutto impreparati, imposta ...

Plastica - dal Parlamento Ue ok a relazione sui prodotti “usa e getta” : stop a posate - cotton fioc e cannucce entro il 2021 : entro il 2021 nell’Unione europea non circoleranno più plastiche monouso. Il Parlamento europeo a Strasburgo ha votato contro l’uso di alcuni prodotti usa e getta come posate, cotton fioc, piatti, cannucce, miscelatori per bevande e bastoncini per palloncini. Materiali plastici che costituiscono il 70% dei rifiuti marini. La votazione all’Eurocamera non era scontata e ha visto su posizioni diverse anche i partiti italiani di ...

Dal 2021 stop alla Plastica usa e getta : Guerra agli oggetti in plastica usa e getta, i più dannosi per l’ambiente. Per il Parlamento Europeo, che ha votato a larghissima maggioranza nella plenaria a Strasburgo la propria posizione in vista del negoziato con il Consiglio Ue, nell’Unione Europea a partire dal 2021 dovrà essere vietata la vendita degli articoli in plastica monouso, come posate, bastoncini cotonati per pulirsi le orecchie, piatti, cannucce, miscelatori per ...

Plastica usa e getta - nella Ue divieto al consumo entro il 2021 : Giro di vite dell'Eurocamera sulla Plastica usa e getta entro il 2021. L'Aula di Strasburgo ha approvato il divieto al consumo nell'Unione europea di alcuni prodotti come posate, bastoncini cotonati, ...

L’Europa vuole vietare la Plastica usa e getta : Cotton fioc, posate di plastica, cannucce: sono tutte cose che inquinano moltissimo, soprattutto i mari The post L’Europa vuole vietare la plastica usa e getta appeared first on Il Post.

Plastica - Parlamento Ue verso lo stop ai prodotti usa e getta. M5s a favore - Lega chiede deroghe per scuole e ospedali : Sono i principali responsabili della Plastica nei mari, ma oggetti e contenitori monouso potrebbero uscire non del tutto sconfitti dai tentativi europei e nazionali di metterli al bando. La battaglia contro l’usa e getta, infatti, porta con sé grossi interessi economici dei produttori, che non tutte le parti politiche sono disposte a sacrificare. Allo stesso tempo, se anche posate, piatti e cannucce di Plastica verranno alla fine banditi o ...

Ragusa - rendere il territorio Plastic Free : vietare uso bicchieri di Plastica : rendere il territorio comunale di Ragusa ‘Plastic Free’. Lo propone il consigliere comunale Mario D’Asta insieme al blocco di altre sale gioco.

Ragusa - meeting su artroPlastica dell'anca : A Ragusa oggi, 19 ottobre, si terrà un meeting sull'artroplastica dell’anca. L'evento si tiene a Poggio del Sole Resort sulla provinciale per Marina