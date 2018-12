Pil - allarme Confindustria : "L'Italia rischia una nuova recessione" : Il rischio c'è, perché il rallentamento globale dell'economia, la frenata della Germania insieme ai dati dell'Italia ci obbligherebbe a mettere a punto una manovra economica non solo espansiva ma ...

Brexit : senza intesa Pil giù dell'8% L'allarme di Bank of England : senza conseguenze sull'immigrazione, l'impatto sarebbe meno devastante ma porterebbe comunque a una riduzione dell'economia del 7,7 per cento. Le stime del Governo e della BoE sono in linea con le ...

Allarme clima negli Usa - rapporto Congresso : "Andrà perso 10 Pil%" - : Il documento, reso noto dalla Casa Bianca, sostiene che sono stati sprecati 15 anni utili per dare una risposta al problema. "Le condizioni climatiche del futuro saranno diverse da quelle del passato",...

Valutazioni dipendenti Pilotate? L'Asl : «Dai sindacati allarme ingiustificato» : Massa-Carrara - «Il nuovo sistema di valutazione , Svod, del personale della USL Toscana Nord Ovest ha l'obiettivo di premiare le migliori prestazioni, di individuare le criticità in uno sforzo di ...

Allarme Ue : meno Pil e più deficit : Un tasso di crescita per il 2019 'nettamente inferiore' a quello stimato dal governo, che punta all'1,5%,. Un livello di deficit superiore a quel 2,4% scritto dal Tesoro nella nota di aggiornamento al ...

Pil - allarme Confindustria : nel 2019 ben al di sotto dell’1%. Manovra non espansiva : Nel 2019 il Pil crescerà «ben al di sotto dell’1%». Un dato molto lontano dall’1,5% previsto dal Governo. È la stima formulata all’agenzia Il Sole 24 Ore Radiocor da Andrea Montanino, capo economista di Confindustria...

Pil - l'allarme dell'Istat : "Crescita stagnante". E lo spread torna a salire : In attesa che i provvedimenti previsti dalla manovra economica diventino effettivi, l'Italia resta nel pantano. Lo certificano i dati Istat, secondo cui nel terzo trimestre del 2018 il prodotto interno lordo (corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato) è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente, con un tasso tendenziale di crescita pari allo 0,8% e una variazione acquisita per il 2018 pari a +1,0%."La dinamica ...