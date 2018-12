Pianeta Marte | caratteristiche | temperatura e acqua

InSight : ecco cosa dovrà fare la sonda su Marte|«Qui tutto bene». La prima immagine dal Pianeta rosso : Rilevare i terremoti marziani, misurare il calore proveniente dal sottosuolo e calcolare le oscillazioni del Polo Nord. tutto ciò servirà per capire la composizione interna del pianeta rosso e le differenze con la Terra

'Qui Marte'. La sonda Insight è atterrata e già spedisce immagini dal Pianeta rosso : Il viaggio era iniziato il 5 maggio scorso. Una bussola stellare made in Italy ha guidato il piccolo robot della Nasa costato quasi un miliardo di dollari. Dotato di una ricca strumentazione in buona ...

Marte - Insight ha aperto i pannelli solari e manda il selfie dal Pianeta rosso : Marte, Insight dopo un atterraggio perfetto ha aperto i pannelli solari e manda il selfie dal pianeta rosso Il lander Insight della Nasa ha aperto i pannelli solari, coronando così il successo di una discesa perfetta sul suolo di Marte. Ha anche inviato il primo selfie, postandola sul profilo Twitter della missione e commentando “Qui c’è una bellezza tranquilla. Mi guardo attorno per esplorare la mia nuova casa”. Dopo sette ...

Marte - la sonda InSight atterra sul Pianeta Rosso e il centro di controllo della Nasa esplode di gioia : l’esultanza in diretta : Appena è stato dato il messaggio che l’atterraggio della sonda InSight, su Marte, era avvenuto con successo, i tecnici del centro di controllo della Nasa sono scattati in piedi, per la gioia, e hanno esultato. I lavori di preparazione al viaggio sono durati 7 anni e il volo verso il Pianeta Rosso 7 mesi. Video Faceobbok/Nasa L'articolo Marte, la sonda InSight atterra sul Pianeta Rosso e il centro di controllo della Nasa esplode di gioia: ...

InSight - atterraggio perfetto su Marte : anche l’italiano LaRRI arriva sul Pianeta Rosso : Ieri, 26 novembre alle ore 20:54, il lander della NASA InSight è atterrato sul suolo marziano portando sul Pianeta Rosso anche un po’ di Italia. A bordo, infatti, c’è LaRRI (Laser Retro-Reflector for InSight) un microriflettore laser sviluppato dai Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) è una missione ...

“Ammartaggio” perfetto : InSight si prepara a svelare i misteri di Marte - ecco un’altra FOTO dal Pianeta Rosso : La sonda InSight della NASA atterrata su Marte nella serata di ieri ora italiana ha inviato una seconda FOTO (la prima, inviata quattro minuti e mezzo dopo l’atterraggio, mostrava la polvere dell’atterraggio ancora presente sull’obiettivo): nell’immagine in alto è possibile notare uno scorcio del Pianeta Rosso visto dal braccio meccanico della sonda. In soli 7 minuti (i ben noti “minuti di terrore“) la sonda ...

Arrivata su Marte la sonda con il “naso” italiano : farà un viaggio nel sottosuolo del Pianeta : Dopo un viaggio interplanetario di 58 milioni di chilometri la sonda spaziale Insight è atterrata su Marte, nella zona vulcanica “Elysium Planitia”. Il segnale radio tanto atteso al centro Nasa Jpl di Pasadena, in California, è arrivato però 8 minuti dopo, a causa della distanza tra Marte e Terra. Un tempo breve, perché solitamente è di 14 minut...

Insight si è posata su Marte - la prima immagine dal Pianeta Rosso Diretta : Applausi in Diretta dei tecnici Nasa, Insight si è posata su Marte: ora abbiamo una trivella che scandaglierà le profondità del Pianeta Rosso. Trascorsi i 7 minuti di terrore, la...

Insight si è posata su Marte - la prima immagine dal Pianeta Rosso Diretta : Applausi in Diretta dei tecnici Nasa, Insight si è posata su Marte. Ora abbiamo una trivella sul Pianeta Rosso. Trascorsi i 7 minuti di terrore, la conferma è arrivata dalla Nasa. ...

«Qui Marte - tutto ok» : la sonda InSight è arrivata sul Pianeta rosso La diretta : Partita lo scorso 5 maggio, InSight è giunta sulla superficie di Marte. L’esultanza al centro di controllo di Pasadena. Studierà i terremoti e con una sonda scenderà a cinque metri nel sottosuolo

Marte - la sonda Insight arriva sul Pianeta Rosso : atterraggio avvenuto con successo : Dopo sette anni di lavoro, quasi sette mesi di viaggio nello Spazio e altrettanti minuti d’angoscia, la sonda americana Insight ha toccato la superficie del pianeta Marte: l’atterraggio è avvenuto con successo. Alle 20.47, come da programmi, la sonda è entrata nell’atmosfera, riparata da uno scudo termico rinforzato e ha iniziato l’ultima fase della discesa a circa 20mila chilometri orari, mirando a un rettangolo di 10 chilometri su ...

InSight conquista Marte : touchdown sul Pianeta Rosso - a breve la conferma ufficiale [LIVE] : In soli 7 minuti (i ben noti “minuti di terrore“) la sonda InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) della NASA è discesa sul suolo di Marte con l’ausilio di paracadute e retrorazzi. Lo spettacolo è entrato nel vivo intorno alle 20:40 ora italiana, quando è avvenuta la separazione della sonda dalla piattaforma che l’ha portata fino a Marte. Alle 20:41 InSight ha cambiato ...

Spazio - InSight direzione Marte : ‘folla’ di sonde sul Pianeta Rosso : Tutto pronto la missione InSight della Nasa alla volta di Marte, dove è previsto che atterri stasera verso le 20,53 circa ora italiana, sul Pianeta Rosso si ‘affollano’ altre sonde inviate da Terra. Due, in particolare, si apprestano a scaldare i motori per nuove missioni: la sonda europea ExoMars 2020 e la sonda statunitense Mars 2020. A bordo della missione europea ci sarà un rover che avrà, tra le altre cose, il compito di ...