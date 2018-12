Perché il Panettone ai frutti di bosco ci fa impazzire e i 12 top

Maina ritira tre lotti di panettone "gran Nocciolato" Perché contaminati da filamenti metallici : Alcuni lotti di panettone "Il Gran Nocciolato" Maina erano contaminati da filamenti metallici. Il prodotto è stato ritirato dal mercato e richiamato in azienda per effettuare ulteriori controlli che stabiliranno la natura, e la presenza, della contaminazione. A rivelarlo è Il Tirrenoche spiega come il prodotto sia nel formato da 1 kg e i lotti incriminati siano: 801077 – 881077- 891077 con scadenza 30/06/2019 (Ean ...