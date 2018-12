Pensa di avere la pancia gonfia per la birra ma è un tumore di 31 chili | vivo per miracolo

California - Pensava di avere una 'pancia da birra' invece era un tumore : Sicuramente, almeno una volta nella vita, tutti hanno notato di avere la pancia gonfia in seguito ad una grande mangiata o ad una bevuta di birra eccessiva. Nella normalità dei casi però, l'addome diminuisce di volume in poco tempo. Il Californiano Hector Hernandez non aveva dato molto peso al gonfiore che da qualche tempo accusava allo stomaco. L'uomo infatti, era convinto che quell'addome gonfio fosse dovuto alla birra, ma in realtà così non ...

Pensava di avere una 'pancia da birra' - invece era un tumore : sei ore per rimuoverlo : Ha sempre pensato come la sua fosse una 'pancia da birra'. invece aveva un tumore nello stomaco di 31 chili. Vittima di questa sorpresa è stato il californiano Hector Hernandez. Si è reso conto che ...

Udine - veglia per giorni il cadavere del figlio : mamma 82enne Pensava dormisse : Il figlio era morto, probabilmente da una settimana, ma l’anziana mamma pensava stesse dormendo. È successo a Latisana, in provincia di Udine. Un uomo di 56 anni è stato trovato dalla polizia disteso senza vita nel letto e la madre, di 82 anni, era rimasta in casa accanto al corpo convinta appunto che il figlio stesse solo riposando.Continua a leggere

Il figlio è morto - lei Pensa stia dormendo : la madre veglia sul suo cadavere per una settimana. Il fatto a Latisana : Lui era morto, probabilmente da una settimana, lei pensava stesse dormendo. È successo a Latisana, paese di 13mila abitanti in provincia di Udine. Il 56enne Vani Colombara giaceva morto nel suo letto da diversi giorni e la madre, Giovanna Defendi di 82 anni, vegliava sul suo corpo convinta che il figlio stesse solo riposando. Il Messaggero Venetoriporta la notizia attribuendo la denuncia ai vicini della vittima, che hanno chiamato il ...

F1 - Hamilton non le manda a dire ad Alonso : “nel 2014 ha sbagliato tutto - Pensava di avere il controllo e invece…” : Parlando del mercato piloti del 2014, Hamilton ha svelato alcuni errori commessi da Alonso sulla scelta del suo futuro team Una rivalità pari al rispetto che da sempre ha contraddistinto il loro rapporto, fatto di duelli ma anche strette di mano. Il feeling tra Alonso e Hamilton ha sempre vissuto di alti e bassi, caratterizzato anche da qualche frecciatina come quella lanciata adesso dal britannico. LaPresse/Photo4 Parlando della carriera ...

Grande Fratello Vip - Andrea Mainardi della Prova del Cuoco : “Ho subito un trapianto. Mi viene da piangere ancora oggi - Pensavo di avere una grave malattia” : “È successo dieci anni fa. Stavo tornando a casa dopo il lavoro. Finiamo sempre tardi, era circa l’una. Ero in macchina al semaforo, mi gratto un occhio e non ci vedevo. La malattia era a tutt’e due gli occhi, ma in uno è partita prima la cosa. Mi sono grattato l’occhio buono e vedevo tutto appannato“, Andrea Mainardi confessa un momento difficile della sua vita durante una chiacchierata con Walter Nudo. Non solo liti e presunti ...

Daniel Sharman è Lorenzo Il Magnifico ne «I Medici 2» : «Ma io non Pensavo di avere successo» : Medici: Lorenzo Il MagnificoMedici: Lorenzo Il MagnificoMedici: Lorenzo Il MagnificoMedici: Lorenzo Il MagnificoMedici: Lorenzo Il MagnificoMedici: Lorenzo Il MagnificoMedici: Lorenzo Il MagnificoMedici: Lorenzo Il MagnificoMedici: Lorenzo Il MagnificoMedici: Lorenzo Il MagnificoMedici: Lorenzo Il MagnificoDaniel Sharman dice di sentirsi ancora «un perdente». Quando, alla presentazione della seconda stagione de I Medici, Lorenzo Il Magnifico ...

Gli negano l'asilo politico - giovane migrante si suicida : "Non poteva più restare in Italia. Ha Pensato di non avere scelta" : Si è tolto la vita perché gli era stato negato l'asilo politico. Amadou Jawo, un 22enne del Gambia che da due anni viveva in Italia si è suicidato impiccandosi al cornicione della casa a Castellaneta Marina dove viveva con altri connazionali. Per l'associazione Babele, che ha lanciato una sottoscrizione per il rimpatrio della salma, il giovane "aveva avuto il diniego" alla domanda di asilo politico "e non poteva più ...

Gf Vip - Ilary Blasi Pensa di avere il microfono chiuso e fa una clamorosa gaffe : La terza puntata del Gf Vip è stata piuttosto carica di emozioni per il pubblico, ma soprattutto per i concorrenti del programma. La diretta è stata particolarmente 'impegnativa' per Francesco Monte e ...

Mattarella : indisPensabile avere conti solidi. Salvini : 'Tranquillo - si cambia rotta' : Il vicepremier Di Maio difende il Def: arriva il team 'mani di forbici', è il più grande piano di investimenti della storia italiana - Poco meno di 48 ore dopo il varo della prima manovra del governo ...

Manovra - Mattarella : "IndisPensabile per il futuro avere i conti in ordine" : Richiamo del presidente della Repubblica: "La nostra Costituzione dispone che occorre assicurare l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico"