Pd | Martina | la sfida è enorme

Martina sfida Zingaretti e Minniti per la guida del Partito Democratico : Anche la sua candidatura è stata 'molto richiesta' e non soltanto dal mondo renziano al quale appartiene. Ma, come precisa lei, al momento 'non è all'ordine del giorno: valuterò quando saranno chiare ...

Martina sfida Zingaretti e Minniti per la guida del Pd : Anche la sua candidatura è stata 'molto richiesta' e non soltanto dal mondo renziano al quale appartiene. Ma, come precisa lei, al momento 'non è all'ordine del giorno: valuterò quando saranno chiare ...

Pd - Martina si candida alla segreteria del partito : sfida a Zingaretti e Minniti : Maurizio Martina corre per la segreteria del Pd contro Nicola Zingaretti e Marco Minniti. L’ex segretario dem ufficializzerà la sua candidatura giovedì alle 13 in una conferenza stampa a Roma nel quartiere San Lorenzo, quello teatro dell’omicidio di Desirée Mariottini. Rompe gli indugi, quindi, l’ex ministro dei governi Renzi e Gentiloni e trasforma le primarie in una sostanziale lotta a tre che vedrà presenti anche le mozioni ...

Pd Minniti lancia sfida a segreteria. In corsa anche Martina e Zingaretti : 'La mia sinistra è per i deboli, serve un ritorno al dialogo con la società per sconfiggere i populisti....Serve un patto: chi vince le primarie dovrà avere il sostegno di tutti'. Così Marco Minniti ...

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : prima tappa a Calgary. Sfida tra padroni di casa e coreani - l’Italia punta su Martina Valcepina : Domani comincia ufficialmente la Coppa del Mondo 2018-2019 di Short track. Primo appuntamento della stagione in Canada a Calgary, dal 2 al 4 novembre, dove i pattinatori più veloci del Pianeta sono pronti a darsi battaglia in una tre giorni di gare che si prospetta esaltante. Probabilmente sarà una grande Sfida tra i padroni di casa del Canada e la Corea del Sud. I nordamericani vogliono assolutamente brillare davanti ai loro tifosi e puntano ...

Pd - Martina si è dimesso. Parte la corsa alle primarie. Probabile sfida a tre : L'iniziativa politica dei renziani sarà tutta in chiave precongressuale e cercherà di evitare il rischio di una frammentazione. Se infatti buona Parte dei renziani punta su Minniti, altri sembrano ...

Martina va a Bruxelles in business class : il segretario Pd sfida le critiche : Vero o falso che fosse, Luigi Di Maio ha voluto dimostrare agli italiani di avere l'umiltà e il buongusto di viaggiare in economy class da Roma alla Cina. Un viaggio di 12-14 ore. Il Pd invece proprio ...

Martina va a Bruxelles in business class : il segretario Pd sfida le critiche : Vero o falso che fosse, Luigi Di Maio ha voluto dimostrare agli italiani di avere l'umiltà e il buongusto di viaggiare in economy class da Roma alla Cina. Un viaggio di 12-14 ore. Il Pd invece proprio ...