Partite Iva | flat tax al 15% | ma arriva l’emendamento anti-furbetti|Proposte

Destiny 2 potenzia la modalità azzardo - quanto tempo manca alle Partite private : Il primo anno di Destiny 2 non è stato di certo felicissimo, e questo è un dato di fatto. Il titolo curato dai ragazzi di Bungie e pubblicato da Activision si è infatti trascinato dietro per parecchio tempo alcune problematiche, che solo l'avvento della seconda stagione di contenuti, con l'espansione I Rinnegati, è riuscita a far dimenticare alla community. La rinascita dello sparatutto in salsa Sci Fi non poteva però prescindere dall'innesto di ...

Dai medici al forfait 5 Partite Iva su 10 fuori dalla e-fattura : Oggi la commissione Finanze del Senato voterà sugli esoneri per operatori sanitari mentre l’agenzia delle Entrate lavora per andare incontro ai rilievi della Privacy. Gli esclusi, comunque, non dovranno disinteressarsi completamente del nuovo obbligo, perché potranno comunque trovarsi a ricevere fatture elettroniche dai propri fornitori...

La UEFA Nations League su Eleven Sports : sei Partite in esclusiva : Si rinnova l'appuntamento con la UEFA Nations League su Eleven Sports: tra le gare in programma Olanda-Francia e Inghilterra-Croazia L'articolo La UEFA Nations League su Eleven Sports: sei partite in esclusiva è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La UEFA Nations League su Eleven Sports : sei Partite in esclusiva : Il meglio del calcio internazionale sbarca ancora una volta su Eleven Sports. La piattaforma OTT italiana si è assicurata alcune delle partite più interessanti dei prossimi turni della UEFA Nations League con un calendario fittissimo di appuntamenti da non perdere. Sei partite per vivere il meglio del panorama europeo e non sentire troppo la mancanza […] L'articolo La UEFA Nations League su Eleven Sports: sei partite in esclusiva è stato ...

Con la flat tax risparmi da 2 miliardi per le Partite Iva individuali : Secondo uno studio del consiglio nazionale dei commercialisti, nel 2019 i risparmi ammonteranno a 331 milioni, per poi...

Flat Tax Partite Iva 2019 : chi resta escluso dal nuovo regime : La Flat Tax Partite Iva 2019 fino a 65 mila euro scalda i motori e i liberi professionisti si preparano ad aderire al nuovo regime. In accordo con quanto previsto dalla Legge di bilancio 2019 e dal Decreto fiscale collegato, è imminente l’avvio del nuovo regime forferario 2019 con Flat tax al 15 per cento per i contribuenti che generano un volume d’affari fino a 65 mila euro. Senza contare poi che per gli under 35 e per gli over 55 è prevista ...

Nuove Partite Iva - corsa alla flat tax : il 39% sceglie il fisco leggero : Nel terzo trimestre 2018 sono oltre 37mila 500 i contribuenti che hanno aperto un partita Iva aderendo direttamente al regime forfetario. In calo del 2,4% il numero complessivo delle Nuove posizioni Iva...

Napoli - Ancelotti categorico : “Fermare le Partite se arrivano insulti dagli spalti” : Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ripercorrendo le sue esperienze all’estero nel dibattito tecnico tra gli allenatori all’Auditorium di Coverciano trasmesso da RaiSport in occasione della Panchina d’Oro, ha parlato della situazione culturale italiana, deficitaria rispetto al resto d’Europa: “In Italia, a livello di cultura siamo indietro, pensiamo ancora che una partita di calcio sia una battaglia, ...

MEF - aperte 95.563 nuove Partite Iva nel terzo trimestre : La distribuzione per natura giuridica, rende noto un comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Mef,, mostra che il 70,5% delle nuove aperture di partita Iva è stato operato da persone ...

[L'analisi] Ecco chi sono le Partite Iva privilegiate che avranno la flat tax : Nelle promesse elettorali della Lega la flat tax si sarebbe dovuta applicare a tutti gli italiani. La mancanza di risorse ha però costretto il governo del Cambiamento ad archiviare l'idea e a ...

[L'analisi] Ecco chi sono le Partite Iva privilegiate che godranno della flat tax : Nelle promesse elettorali della Lega la flat tax si sarebbe dovuta applicare a tutti gli italiani. La mancanza di risorse ha però costretto il governo del Cambiamento ad archiviare il progetto e a ...

Flat tax per Partite Iva : esclusi i dipendenti : ... gli Stati europei sopra i 2mila miliardi di euro Cambio ora solare e ora legale nel mondo: dov'è ancora in vigore © Italiaonline S.p.A. Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.à r.l. P. ...

Contributi Inps e Partite Iva : le scadenze fiscali di novembre : Il penultimo mese dell'anno si preannuncia uno dei più ricchi di date da segnare sul calendario: ecco i giorni che i...

Flat tax e Partite Iva : gli autonomi guadagneranno molto più dei dipendenti : È quanto emerge dalle simulazioni realizzate da Eutekne.info , il centro studi guidato da Enrico Zanetti, ex viceministro dell'Economia sotto il governo Renzi. La tassa piatta voluta dalla Lega non ...