Paola Caruso incinta ha un malore in diretta a Domenica Live | Barbara D' Urso interrompe

Domenica Live - Paola Caruso non si sente bene : "Ho scoperto delle cose che mi hanno fatto male" : Terminata l'avventura di Pechino Express nella quale ha scoperto di essere incinta, Paola Caruso ora pensa alla sua gravidanza. Giunta al settimo mese, l'ex Bonas di Avanti un altro racconta a Domenica Live (presentandosi con un grande cerotto sul naso per via dell'operazione chirurgica urgente di pochi giorni fa) i mesi difficili che sta passando dopo che, secondo quanto raccontato dalla soubrette, Francesco l'imprenditore calabrese che ...

Paola Caruso sta male a Domenica Live. La D’Urso : “Stai tranquilla” : Domenica Live: Paola Caruso non si sente bene da Barbara d’Urso Dopo la fine di Pechino Express, Paola Caruso è stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live. L’ex Bonas di Avanti un Altro è tornata ad attaccare l’ex compagno, nonchè padre di suo figlio, Francesco Caserta. La showgirl è al settimo mese di gravidanza, ma Francesco l’avrebbe abbandonata subito dopo aver appreso la lieta notizia. Super emozionata a ...

Paola Caruso incinta si sente male a Domenica Live : “Ho scoperto una cosa…” : Domenica Live: Paola Caruso incinta si fa prendere dall’ansia mentre racconta del padre del bambino Archiviata l’avventura a Pechino Express, Paola Caruso è tornata nel salotto di Barbara d’Urso. A Domenica Live l’ex Bonas di Avanti un altro ha raccontato della sua difficile gravidanza e dell’addio del padre del bambino. Secondo quanto raccontato dalla soubrette, […] L'articolo Paola Caruso incinta si sente ...

Domenica Live - Paola Caruso fa l'ecografia "in diretta" | VIDEO : La ex bonas di 'Avanti un altro' è al settimo mese di gravidanza. Il padre del bambino si chiama Francesco, ma i due non...

Paola Caruso in crisi a Domenica Live - la D'Urso : 'Ti devi calmare' : Paola Caruso è stata una delle ospiti della puntata odierna di Domenica Live. La ex Bonas del programma di Paolo Bonolis è stata intervistata da Barbara D'Urso per raccontare tutta la sua verità in merito a quello che è accaduto con il suo ex fidanzato Francesco. Durante il racconto, però, Paola Caruso è apparsa notevolmente turbata ed ha avuto una crisi di pianto. A quel punto, la padrona di casa è stata costretta ad interrompere l'intervista ...

L’intervista di Paola Caruso sospesa a Domenica Live : un racconto troppo doloroso e lei si sente male : Intervista interrotta per Paola Caruso a Domenica Live. La bella Bonas di Avanti un altro è in studio, con tanto di naso rotto e risistemato, per parlare di quello che è successo prima dell’intervento ma, soprattutto, della sua gravidanza ormai agli sgoccioli. In un bellissimo tubino bianco, la calabrese siede al cospetto di Barbara d’Urso e prova a mettere insieme i pezzi di quello che è successo nella sua vita senza passare da ...