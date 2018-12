Pamela Prati in lacrime a Domenica Live per fidanzato e figli in affido

Pamela Prati piange a Domenica Live e mette in difficoltà la D’Urso : Domenica Live: Barbara d’Urso in difficoltà per Pamela Prati Ospite a Domenica Live nella puntata del 2 dicembre, Pamela Prati ha messo in imbarazzo Barbara D’Urso all’inizio dell’intervista. La conduttrice ha mostrato alla showgirl un suo vecchio provino per Drive In che, però, non ha gradito molto. Le divergenze si sono subito appianate, quando Barbara D’Urso ha ‘colpevolizzato’ i suoi autori; la Prati ...

Pamela Prati compie 60 anni e a Chi racconta la sua nuova vita : "Ho trovato l'amore in Marco Caltagirone" : L'ha definito il compleanno più bello della sua vita. Ed è proprio quello dei suoi 60 anni. In una carriera iniziata nel 1987, Pamela Prati non sembra essere mai cambiata. E, in un'intervista rilasciata a Chi, in occasione di questa ricorrenza importante, ha rivelato le novità relative alla sua vita. Soprattutto ciò che riguarda il piano sentimentale.Il grande amore appena incontrato"Ho incontrato il grande amore, ci ho messo una vita, ma ho ...

Pamela Prati - a 60 anni trova l’amore e prende due bimbi in affido : Pamela Prati ha appena compiuto 60 anni (è nata il 26 novembre 1958) e ha trovato l’amore vero. Il suo compagno si chiama Marco Caltagirone e ha 53 anni. Al magazine Chi la soubrette ha confessato: È un imprenditore edile. E noi andremo anche a vivere all’estero perché proprio io adoro, adoro l’idea di essere libera, è una decisione che ho preso per stare lontana dalle luci della ribalta. Ora posso anche voler non lavorare, ...