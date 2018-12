Pallone d' Oro | Modric pronto a spodestare Cristiano Ronaldo

Cagliari - Bradaric : 'Aspetto Modric in Italia. Merita il Pallone d'Oro' : Pallone D'ORO - 'Ritengo che Luka Modric oggi sia il più forte calciatore del mondo e meriti il Pallone d'oro. Di lui mi piace la calma. Questo mi ha insegnato. Lui non si innervosisce mai. Ed è ...

Valverde - strano Pallone Oro senza Messi : ANSA, - ROMA, 1 DIC - Non vedere il nome di Leo Messi nella terna dei candidati al Pallone d'Oro ha "sorpreso" e non poco Ernesto Valverde, suo allenatore al Barca. "Sono sorpreso come chiunque", ha ...

Modric è quasi Pallone d'oro Lui il migliore del 2018 : Il croato, del resto, ha vissuto un anno straordinario come gli è accaduto spesso nelle ultime stagioni: tre Champions League di fila e una Coppa del Mondo sfilatagli in Russia solo alla fine da una ...

Alciato : «Modric ha vinto il Pallone d’oro» : A Mbappé il Pallone d’oro under 21 L’annuncio arriva via Twitter dal giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato: il Pallone d’oro 2018 è stato vinto dal centrocampista della Croazia e del Real Madrid Luka Modric. A Mbappé va il Pallone d’oro under 21. La premiazione ci sarà lunedì 3 dicembre a Parigi. Come previsto, e anche ragionevolmente, nessuna vittoria per Cristiano Ronaldo che ha sì vinto la Champions come Modric ...

Pallone d’Oro africano 2018 : due ‘italiani’ in corsa per il premio : La Confederazione Africana (CAF) ha ufficializzato la lista dei 34 giocatori in lizza il titolo di miglior giocatore africano del 2018. Tra questi, due ‘italiani’: i difensori di Napoli e Juventus Kalidou Koulibaly (Senegal) e Mehdi Benatia (Marocco). Presenti anche l’ex romanista e campione in carica, l’egiziano Mohamed Salah, e il suo compagno di squadra nel Liverpool, il senegalese Sadio Mané, l’algerino ...

Pallone d'Oro - l'albo e i vincitori : guidano Messi e Cristiano Ronaldo : Come loro mai nessuno: cinque Palloni d'Oro a testa: Messi e Ronaldo, Ronaldo e Messi. Il migliore? Difficile se non impossibile da dire, visto che nel più prestigioso trofeo individuale si sono ...

Trofeo Kopa 2018 - i candidati al Pallone d'Oro per il miglior giovane : ci sono anche Cutrone e Donnarumma : Non solo il Pallone d'Oro per i grandi. Quest'anno, infatti, sarà assegnato il premio anche al miglior Under 21 dell'ultima stagione, denominato Trofeo Kopa in onore di Raymond Kopa, il primo francese ...

Juventus - Matuidi : “Questa la mia miglior stagione. Pallone d’Oro? Lo darei a Ronaldo” : “La mia miglior stagione”. Ad affermarlo è Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, ai microfoni di Sky Sport: “Ho conquistato trofei con il club e il mondiale, che era il mio sogno. A Torino sono cresciuto, fin da quando sono arrivato ho capito che potevo fare di più“. Dopo lo scudetto, la Coppa Italia e il Mondiale nella stagione sportiva appena conclusa, Matuidi vuole continuare ad arricchire la sala dei ...

Juve - Matuidi : "È la mia miglior stagione. CR7 merita il Pallone d'oro" : Un piccolo passo verso un traguardo che con l'arrivo di Cristiano Ronaldo può finalmente concretizzarsi: "Cristiano merita il Pallone d'Oro - dice Matuidi ai microfoni di Sky Sport -. Ha una fame ...

Blaise Matuidi vuole la Champions League e sul Pallone d’Oro : “lo merita Cristiano Ronaldo” : Juventus, Blaise Matuidi è pronto a dare l’assalto alla Champions League in un’annata nella quale i bianconeri non possono tirarsi indietro dal ruolo di favoriti “Siamo consapevoli del nostro ruolo di favorita, ora dobbiamo chiudere come primi nel girone di Champions“. Il centrocampista della Juventus, Blaise Matuidi, conferma una maggiore sicurezza dei bianconeri in Champions League dove comandano il proprio girone ...

Pallone d'Oro 2018 : data - orari e guida completa alla cerimonia di premiazione : Cristiano Ronaldo o i big del Mondiale? Il sorpasso su Leo Messi del fenomeno portoghese o un premio che tornerà come nel 2006, 2002 e 1998 al migliore nella Coppa del Mondo? Per le risposte alle domande sul più prestigioso trofeo individuale del calcio servirà attendere ancora qualche giorno, quando a Parigi verrà annunciato il vincitore del Pallone d'Oro 2018. Il ...

Modric Pallone d’Oro - vince il croato davanti a Ronaldo : Modric Pallone d’Oro. L’INDISCREZIONE DALLA SPAGNA – Smentite, in parte, le indiscrezioni trapelate solamente pochi giorni fa. Dopo i primi rumors riguardo la clamorosa esclusione di Ronaldo dai finalisti per il Pallone d’Oro, ecco una nuova voce che vorrebbe il portoghese sul secondo gradino del podio. Il vincitore, ovviamente, è quel Luka Modric già vincitore […] L'articolo Modric Pallone d’Oro, vince il croato davanti ...

Pallone d'Oro - bomba di Onda Cero : "Vince Modric - CR7 secondo" : Per avere l'ufficialità bisognerà aspettare la settimana prossima, ma secondo gli spagnoli di Onda Cero il podio del Pallone d'Oro è già fatto. A trionfare sarà Luka Modric , favoritissimo per ...