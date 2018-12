Palermo | la società scioglie gli ultimi dubbi | “10 euro cifra simbolica | il compratore

sportfair

: Palermo, Zamparini cede il 100% a una società di cui non svela per il momento il nome: “Venduto a prezzo simbolico… - petergomezblog : Palermo, Zamparini cede il 100% a una società di cui non svela per il momento il nome: “Venduto a prezzo simbolico… - infoitsport : Zamparini vende il Palermo ad una società londinese sconosciuta - infoitsport : Calcio, Zamparini: “Ho ceduto il Palermo per 10 euro a una società londinese” -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Ilè intervenuto questa mattina per fare chiarezza sulla cessione del club, sottolineando come ladi 10siaUna giornata movimentata quella andata in scena ieri in casa, visto il comunicato di cessione e poi quello di smentita pubblicati nel giro di poche ore.LaPresse/Anastasi DavideLa colpa però sembrerebbe da attribuire ad un hacker, capace di violare la posta dellasiciliana e inviare la mail appunto di smentita. Oggi però ecco il comunicato che fuga tutti i, apparso sul sito alle 8.10: “accogliamo con soddisfazione l’attenzione mediatica riservata dagli Organi d’Informazione di tutto il mondo alla cessione societaria dell’U.S. Città di, in coerenza con il consolidato prestigio internazionale del nostro club. Al contempo è doveroso ricordare come ladi vendita della, ...