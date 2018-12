Palermo | la società precisa sul compratore | Salderà ogni debito

Palermo - la società scioglie gli ultimi dubbi : “10 euro cifra simbolica - il compratore pagherà tutti i debiti” : Il Palermo è intervenuto questa mattina per fare chiarezza sulla cessione del club, sottolineando come la cifra di 10 euro sia simbolica Una giornata movimentata quella andata in scena ieri in casa Palermo, visto il comunicato di cessione e poi quello di smentita pubblicati nel giro di poche ore. LaPresse/Anastasi Davide La colpa però sembrerebbe da attribuire ad un hacker, capace di violare la posta della società siciliana e inviare la ...

Palermo - Zamparini cede il 100% a una società sconosciuta : “Venduto a prezzo simbolico di 10 euro” : Dopo il caso Baccaglini di un anno e mezzo fa, Maurizio Zamparini ha annunciato la cessione del Palermo ad una società londinese ancora sconosciuta: “Nella serata di ieri 30 novembre 2018 è stato sottoscritto davanti al notaio il passaggio di proprietà del 100% del club. Nel corso della prossima settimana è previsto l’incontro dei rappresentanti della società londinese, nuova proprietaria, con la squadra e la città”. “Pensando ...

Palermo - Maurizio Zamparini vende la squadra a 10 euro : l'affare con una società londinese : Con la mia gestione ci sono in tutti gli aeroporti del mondo le maglie rosanero e ci saranno sempre anche in futuro'. 'Pur con la diversità di un uomo del nord ho amato e amo la vostra città ed i ...

Palermo venduto alla Proto Group - la nota della società : “l’acquisto è avvenuto ad una cifra simbolica di 10 Euro” : Il Palermo di Zamparini venduto ad una società londinese: la nota della Proto Group, nuova proprietaria del club siciliano La Proto Group ha annunciato, in una nota, di aver acquistato il Palermo, rilevandolo da Maurizio Zamparini, che lascia il club rosanero dopo 16 anni, per la simbolica cifra di 10 euro. “Si comunica che nella serata di ieri è stato raggiunto l’accordo definitivo, siglato da un notaio, per l’acquisto da ...

Zamparini : 'Ho ceduto il Palermo per 10 euro a una società londinese' : Palermo - Il Palermo Calcio è stato 'ceduto al prezzo simbolico di 10 euro' a una società londinese. Lo rende noto Maurizio Zamparini, che ieri sera ha firmato la vendita davanti a un notaio 'pensando ...

Il Palermo cambia patron : Zamparini cede il club ad una società londinese - i dettagli : Il Palermo Calcio è stato venduto ad una società londinese: Zamparini non è più patron del club siciliano Il Palermo, con una nota sul suo sito ufficiale, ha annunciato che, “nella serata di ieri 30 novembre 2018, è stato sottoscritto davanti al notaio il passaggio di proprietà del 100% del Palermo Calcio“. Dopo 16 anni Maurizio Zamparini non è più il patron del club rosanero che passa a una società londinese che nella prossima ...

Palermo - fumata bianca per la cessione della società : il comunicato : La fumata bianca sembra essere arrivata: il Palermo si prepara a passare di proprietà, anche se ancora non si conosce il nome dell'investitore che rileverà la totalità delle quote appartenenti allo ...