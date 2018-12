Palermo | addio a nonno Mariano | il 91enne costretto a lasciare l' abitazione di una vita

Blastingnews

: Maurizio #Zamparini dice addio al #Palermo con una lettera: “Ceduto al prezzo simbolico di 10 euro. Non potevo cont… - DiMarzio : Maurizio #Zamparini dice addio al #Palermo con una lettera: “Ceduto al prezzo simbolico di 10 euro. Non potevo cont… - zazoomblog : Serie B il Palermo dice addio al presidente Zamparini e passa a una società londinese - #Serie #Palermo #addio… - graz5858 : Today: Addio a nonno Mariano: la sua storia ha commosso l'Italia intera. -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Una brutta pagina, un capitolo di storia italiania che fa vergognare. E' mortoLucido, affettuosamente chiamato da tutti, '', che dallo scorso settembre all'età di 91 anni e gravemente malato, era stato strappato dalla suadi Via Diana, 5 a Partanna,, per lo sfratto esecutivo dopo una vertenza giudiziaria con la nipote. L'applicazione del diritto è prevalsa sull'aspetto umano del caso che contemplava dignità e vulnerabilità dell'anziano, colpito da una malattia oncologica terminale., trasferito coattamente in una casa di riposo, ha finito di soffrire ieri., morto l'anziano che ha commosso l'Italia A 91 anni,Lucido è statoad abbandonare per sempre la casa che negli anni '50 aveva costruito con le sue mani. Un'a cui era legato da 60 anni die ricordi. La giustizia ha dato ragione alla ...