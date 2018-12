Palermo | a 91 anni è morto nonno Mariano | era stato sfrattato da casa

Palermo - ha un incidente con la moto : Pietro Basile muore a 44 anni : L'uomo si è schiantato su viale Regione Siciliana, a Palermo. Era alla guida di una Ducati Monster, inutili i soccorsi.Continua a leggere

Maltempo Palermo : forti raffiche di vento - alberi crollati e danni : L’area di Palermo e provincia sferzata da forti raffiche di vento: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per crolli di alberi e rami, di cartelloni pubblicitari, per tettoie pericolanti. A Palermo si è verificato il distacco di una tettoia di un edificio in via Sferracavallo. Al Velodromo “Paolo Borsellino” in viale dell’Olimpo si sono distaccate parti delle coperture per le forti raffiche. L'articolo Maltempo ...

Maltempo - crolli e danni al Sud. Allerta gialla a Palermo : Maltempo, crolli e danni al Sud. Allerta gialla a Palermo Proseguono i lavori da parte dei Vigili del fuoco e della Protezione civile per riportare alla normalità la situazione in diverse regioni del Mezzogiorno. danni in Salento e in Calabria mentre in Sicilia sono previsti forti rovesci e temporali. LE ...

Palermo - abusi sui figli : inflitti 10 anni a un parcheggiatore abusivo : La seconda sezione del tribunale di Palermo, presieduta da Lorenzo Matassa, ha condannato a 10 anni un posteggiatore abusivo di 43 anni, accusato di avere abusato, nel 2010, di due figli, all'epoca di ...

Maltempo Palermo : danni e disagi - allagamenti e strade chiuse in città e provincia : Un’ondata di Maltempo ha investito ieri sera l’area di Palermo e provincia: si sono registrati allagamenti in via Ponte Parco, in via Strada Vicinale Badame, nella zona di Aquino, nella Circonvallazione di Monreale. Piccole frane si sono rilevate vicino ad una palazzina in via Pietro Novelli, dove l’area è stata transennata. Ad Altavilla Milicia un automobilista è rimasto bloccato ed è stato soccorso dai vigili del ...

Palermo - ritrovato nel negozio di un antiquario un quadro del '600 rubato ad Ariccia 32 anni fa : "Ritratto di Marta Ghezzi Baldinotti" era stato trafugato nel 1986 dal Palazzo Chigi di Ariccia ed è stato rinvenuto vicino al Mercato delle Pulci. L'antiquario è stato denunciato per ricettazione insieme ad un uomo di Marsala

Recuperata a Palermo una tela del '600 rubata 32 anni fa ad Ariccia : Palermo, 15 nov., askanews, - I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo hanno recuperato un pregevole dipinto, olio su tela, risalente al XVII secolo raffigurante 'Ritratto di ...

Da Sarno a Palermo : 20 anni di alluvioni e frane : Una villetta sommersa dall’acqua e dal fango del fiume Milicia, vicino a Palermo, con 9 vittime, è l’ultimo di una serie di disastri che investono vaste zone d’Italia. La causa è da ricercarsi non solo nel maltempo, ma anche in una condizione di dissesto idrogeologico che rende il territorio sempre più fragile. Da lunedì scorso sono in totale 30 le persone che hanno trovato la morte a causa del maltempo. Di seguito le ...

Conte a Palermo : dal Cdm 1 mld per i danni del maltempo. Salvini nel Bellunese : : Il premier vola nelle zone devastate dell'Isola e promette subito misure per gestire l'emergenza. Gli fa eco il ministro dell'Interno, che aggiunge: 'Stop tasse e chiederemo l'attivazione del Fondo ...

Maltempo - 10 vittime in provincia di Palermo. La tragedia più grave a Casteldaccia : tra i nove morti due bambini di uno e tre anni : Due nuclei famigliari si erano riuniti in casa per sfuggire all'esondazione del fiume Milicia: sommersi dall'acqua, salvo solo il capofamiglia. Un morto a Vicari e un disperso a Corleone

Maltempo - casa sommersa dall'acqua in provincia di Palermo : tra i nove morti due bambini di uno e due anni : La tragedia nelle campagne di Casteldaccia dove due nuclei familiari si erano riuniti in un casolare. Tra le vittime un ragazzo di 15 anni, si è salvato solo il capofamiglia. Altri tre dispersi a Corleone e Vicari

