Pagelle Chievo Lazio 1-1 | highlights e tabellino del match

Pagelle Chievo Lazio : highlights e tabellino del match : Pagelle Chievo Lazio– Biancocelesti attesi all’insidiosa trasferta veronese. La Lazio è ospite di un Chievo dato in ripresa dopo l’arrivo di Di Carlo, che subito alla prima sulla panchina clivense ha saputo fermare il Napoli al San Paolo. 0-0 il risultato una settimana fa sotto al Vesuvio, dimostrando una buona solidità difensiva contro uno degli […] L'articolo Pagelle Chievo Lazio: highlights e tabellino del match ...

Pagelle / Napoli Chievo - 0-0 - : i voti per il Fantacalcio. Di Carlo e la difesa - gialloblù ok - Serie A - - IlSussidiario.net : Pagelle Napoli Chievo , 0-0, : Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio San Paolo per la tredicesima giornata del campionato di Serie A.

Napoli-Chievo 0-0 - Pagelle / Talvolta il problema è nella testa : KARNEZIS. Col pigiamone verde, fradicio d’acqua, evita l’atroce e clamorosa beffa respingendo quel tiro di Obi al 56’. Bentrovata Ilaria, in questa domenica già grigia e piovoso di suo. Figuriamoci adesso, a meno otto dai maledetti lassù – 6 Sono tre le volte in cui viene chiamato in causa, nessuna delle tre particolarmente preoccupanti, ma lui è pronto. Gli metto giusto mezzo voto in più per movimentare la giornata ultra noiosa – 6,5 MALCUIT. ...

Napoli-Chievo 0-0 - le Pagelle di CalcioWeb [GALLERY] : 1/16 Cafaro/LaPresse ...

Napoli-Chievo 0-0 : Pagelle - video highlights e tabellino del match : NAPOLI CHIEVO 0-0, pagelle- Finisce a reti inviolate la gara del San Paolo tra Napoli e Chievo Verona. La grande sorpresa di questa 13esima giornata è la mezza impresa dei clivensi di Di Carlo, alla prima dal suo ritorno a Verona, che a Napoli sanno soffrire, difendono bene e, alla fine, strappano un pareggio poco pronosticabile […] L'articolo Napoli-Chievo 0-0: pagelle, video highlights e tabellino del match proviene da Serie A News ...

Napoli-Chievo : Pagelle - video highlights e tabellino del match : NAPOLI CHIEVO pagelle- Napoli pronto a concentrarsi anima e corpo sul match per riportare a -6 il distacco dalla Juventus. +9 il divario attuale imposto dai bianconeri dopo la vittoria per 2-0 nel match di ieri sera contro la SPAL. Ancelotti predica calma e si prepara a puntare dritto alla vittoria. Un solo obiettivo: vincere […] L'articolo Napoli-Chievo: pagelle, video highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - ...

Highlights Serie A Chievo-Bologna 2-2. Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Punti salvezza di fondamentale importanza quelli messi in palio oggi al Bentegodi. Il Chievo è atteso da quella che è forse l’ultima chiamata per risalire sul treno che porta alla salvezza: gli uomini di Ventura sono ancora fermi a -1 in classifica, e un’ipotetica sconfitta oggi contro un avversario diretto potrebbe affossare definitivamente i veneti. […] L'articolo Highlights Serie A Chievo-Bologna 2-2. Video Gol, pagelle e ...

Chievo-Bologna 2-2 - le Pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Chievo-Bologna – Primo punto in campionato per Ventura, che muove finalmente la classifica dopo l’avvio tribolato. Apre la gara il gol del solito Santander, a cui rispondono nella prima frazione Meggiorini (rigore) e Obi. Nella ripresa, Orsolini sigla il 2-2. Top: Obi e Santander; flop: Calabresi e Bani. Chievo (3-5-2): Sorrentino 6.5; Bani 5, Rossettini 5, Barba 6; Depaoli 6.5, Obi 6.5 (87′ Pellissier sv), ...

Highlights Serie A Chievo-Bologna. Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Punti salvezza di fondamentale importanza quelli messi in palio oggi al Bentegodi. Il Chievo è atteso da quella che è forse l’ultima chiamata per risalire sul treno che porta alla salvezza: gli uomini di Ventura sono ancora fermi a -1 in classifica, e un’ipotetica sconfitta oggi contro un avversario diretto potrebbe affossare definitivamente i veneti. […] L'articolo Highlights Serie A Chievo-Bologna. Video Gol, pagelle e ...

Chievo-Sassuolo 0-2 - le Pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Chievo-Sassuolo – Altra caduta per la squadra di Ventura – ancora a -1 in classifica -, che negli ultimi minuti si fa prendere dal nervosismo chiudendo la gara in inferiorità numerica per il rosso a Tanasijevic. Decidono il gol di Di Francesco e l’autogol di Giaccherini. Birsa opaco; bene Marlon e Lirola. Chievo (4-3-2-1): Sorrentino 6; Depaoli 5, Rossettini 6, Bani 6, Jaroszynski 5; Obi 5.5 (70′ ...

Highlights Serie A Chievo-Sassuolo 0-2. Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Chievo-Sassuolo 0-2, la cronaca – Continua l’agonia del Chievo Verona. I clivensi escono sconfitti anche oggi: stavolta a fare festa è il Sassuolo, che con i 3 punti ottenuti al Bentegodi conquista il sesto posto in classifica. Per Ventura sembra non esserci soluzione per risollevare una squadra che pare già essersi rassegnata. Dopo 11 giornate […] L'articolo Highlights Serie A Chievo-Sassuolo 0-2. Video Gol, pagelle e ...

Cagliari-Chievo 2-1 - le Pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Cagliari-Chievo – Resta ancora a -1 il Chievo di Ventura, che non riesce a venire a capo della crisi nerissima in cui è entrato. Alla Sardegna Arena decidono i gol di Pavoletti e Castro; accorcia le distanze Stepinski. Top: Castro; flop: Rigoni Cagliari (4-3-1-2): Cragno 5.5; Srna 6, Ceppitelli 6.5, Pisacane 5.5, Padoin 6; Ionita 6, Bradaric 6 (76′ Cigarini 6), Barella 6.5 (85′ Dessena sv) ; Castro 7, Joao ...

Highlights Serie A Cagliari-Chievo 2-1 : Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Cagliari-Chievo- Clima primaverile alla Sardegna Arena e ottima cornice di pubblico. Parte subito forte il Cagliari con un sinistro di Barella da fuori area a lato di poco. Rossoblù pimpanti e agguerriti già dalle prime frazioni di gioco. Al 6′ ci prova ancora Barella, il suo tiro a giro termina abbondantemente sulla sinistra della porta […] L'articolo Highlights Serie A Cagliari-Chievo 2-1: Video Gol, Pagelle e tabellino del match ...

Highlights Serie A Cagliari-Chievo : Video Gol - Pagelle e tabellino del match — Bozza : Cagliari-Chievo- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida della “Sardegna Arena” tra Cagliari e Chievo. Giornata primaverile e buona cornice di pubblico. Rese note le formazioni ufficiali. Cagliari in campo con il solito 4-3-1-2: confermato il tridente Castro-Pavoletti-Joao Pedro. Negli ospiti out Birsa, dentro Giaccherini dal 1′. Chievo chiamato a riscattare l’ultima sconfitta in […] L'articolo ...