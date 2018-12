OUTLANDER - Episodio 4x05: Coraggio ed esperienza, doni preziosi

lostinaflashforward

(Di domenica 2 dicembre 2018) Un nuovo appuntamento cone.....un ritorno tanto atteso!Attenzione: Spoiler!Nell'precedente:Jamie e Claire iniziano la costruzione di Fraser's Ridge e subito vengono avvicinati dai Cherokee che popolano quelle terre.Subiscono assalti e furti ma il responsabile è un indiano esiliato dal suo gruppo che vaga per i boschi travestito da orso, con tanto di artigli.Quincy John Myers viene aggredito e pure James che affronta il "mostro" in un duro scontro fisico e ha la meglio.Per i Cherokee, ora, lui è "uccisore di orsi" e, di conseguenza, diventano amici dei Fraser. La guaritrice indiana fa una profezia molto strana a Claire.Duecento anni dopo, Roger scopre che Jamie e Claire moriranno in un incendio che colpirà proprio la dimora che stanno costruendo adesso e cerca di informare Brianna.La ragazza, però, è volata in Scozia al Cerchio delle Pietre per raggiungere la ...