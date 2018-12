Ostuni | Zucchero e cannella | anteprima Oggi in vista della manifestazione programmata dal

noinotizie

: Zucchero & Cannella alla IV edizione: enogastronomia e musica ad Ostuni - CarbonAntonio : Zucchero & Cannella alla IV edizione: enogastronomia e musica ad Ostuni - MuDiAS_Museo : Siamo felici! Ecco il laboratorio scelto dagli organizzatori di Zucchero e Cannella per la prossima edizone ad Ost… - aforte5 : Ostuni, 7-9 Dicembre 2018 - Zucchero & Cannella -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Per tre giorni, in un unico spazio si incontreranno artigianato, food & drink, musica e teatro, spettacoli di fuoco e animazioni con laboratori per bambini, in un clima natalizio di allegria e ...