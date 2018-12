Orizzonti poco selvaggi | perché Calenda non basta

ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 dicembre 2018) Dopo le elezioni del 4 marzo Carlosembra l’unico tra i leader del centrosinistra ad aver fatto lo sforzo di elaborare un’analisi non soltanto della sconfitta ma anche di quale debba essere un’offerta progressista capace di recuperare gli elettori perduti. Un obiettivo lontanissimo, per esempio, dai piani di Matteo Renzi che fin dall’inizio si è affidato alla “logica del pop corn”: aspettare i disastri della coalizione populista Lega-M5s e raccoglierne i risultati (a giudicare dai sondaggi può aspettare ancora parecchio).Il messaggio disi può riassumere così: noi siamo l’élite, abbiamo fatto degli errori, abbiamo sottovalutato delle richieste che arrivavano dai cittadini, abbiamo capito dove abbiamo sbagliato ma abbiamo competenze e idee per risolvere i problemi, quindi, cari elettori, affidatevi di nuovo a noi invece che a ricette all’apparenza radicali e ...