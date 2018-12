Ordigno bellico rinvenuto nel Modenese | 800 famiglie evacuate a San Felice | operazione in

Parma : conclusa operazione di bonifica di Ordigno bellico a Noceto : Terminate le operazioni di rimozione, brillamento e messa in sicurezza dell’ordigno bellico risalente alla II Guerra Mondiale (una bomba da 500 libbre di fabbricazione statunitense) rinvenuta a Noceto (Parma). A partire dalle 7 si è proceduto all’evacuazione totale della popolazione residente nel raggio di 1.300 metri, circa 250 persone. Il “despolettamento” dell’ordigno si è concluso alle 10:25: in seguito è stato ...

Bologna : bonifica per Ordigno bellico vicino Pianoro - 7mila evacuati : Evacuazioni oggi nel Bolognese, per disinnesco e bonifica di un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale, trovato nei pressi di Pianoro. Le operazioni prevedono il disinnesco della bomba d’aereo dal peso di 100 libbre (52 kg) di fabbricazione statunitense di cui si occuperà il reggimento genio ferrovieri dell’Esercito di Castel Maggiore, che l’ha già posta in sicurezza. Oggi sarà fatto brillare anche un altro ...

Siracusa : rinvenuta Ordigno bellico - martedì 20 novembre l’operazione di bonifica : A Siracusa è stata rinvenuta (contrada Bibbia, Palazzolo Acreide) una bomba d’aereo da 250 libbre, di fabbricazione inglese: martedì 20 novembre il 4 Reggimento Genio Guastatori di Palermo procederà alle operazioni di bonifica. Verrà interdetta un’area con un raggio di 2.100 metri dal luogo di rinvenimento della bomba e per 2.000 metri in altezza. L'articolo Siracusa: rinvenuta ordigno bellico, martedì 20 novembre l’operazione ...

Bologna : disinnesco Ordigno bellico a Pianoro - domenica 7mila evacuati : Sono in programma domenica 18 novembre le operazioni di disinnesco e bonifica di un ordigno bellico (una bomba d’aereo dal peso di 100 libbre) risalente alla II Guerra Mondiale, rinvenuto nei pressi di Pianoro (Bologna). Circa 7mila le persone che dovranno temporaneamente lasciare le loro abitazioni in via precauzionale. Le operazioni, che cominceranno intorno alle 7, saranno eseguite dai militari del reggimento genio ferrovieri ...

Ordigno bellico - evacuazione per 7.000 : ANSA, - BOLOGNA, 14 NOV - Saranno circa settemila le persone evacuate domenica 18 novembre nel Bolognese, per la 'bonifica' di un Ordigno bellico del secondo conflitto mondiale, trovato nei pressi di ...

Bologna - ritrovato Ordigno bellico a Rastignano : maxi evacuazione dei residenti il 18 novembre : Domani, domenica 18 novembre, sono in programma le operazioni di bonifica e messa in sicurezza di un ordigno bellico di circa 100 libbre a Rastignano, frazione del comune di Pianoro, alle porte di Bologna: per farlo brillare i circa duemila residenti della zona saranno evacuati, non dovranno essere presenti persone e le attività dovranno essere chiuse.Continua a leggere

Ordigno bellico a Ancona : ANSA, - Ancona, 18 OTT - Un Ordigno bellico è stato ritrovato durante dei lavori per la dismissione di alcuni binari tra la stazione di Ancona e la ex stazione marittima, nella zona portuale. Si ...