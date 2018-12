Opera di Roma | si apre con Rigoletto la stagione 2018 19

Era sfuggito alla cattura perché in Romani la notte dell'Operazione "Short Message" - al rientro si consegna : Domenico De Francesco si è recato spontaneamente dai Carabinieri. Massimiliano Petracca, ai domiciliari nell'abito della stessa operazione finito in carcere

Operai in nero nella ditta di Di Maio - Filippo Roma delle Iene : “Ho ricevuto minacce di morte sui social” : “Se ti incontro per strada ti ammazzo”. Queste e molte altre minacce di morte sono arrivate sui social a Filippo Roma, autore dell’inchiesta andata in onda su Le Iene, sul padre del vicepremier Luigi di Maio, che ha rivelato delle presunte assunzioni in nero nell’azienda di famiglia. A raccontarlo la stessa “iena”, intervistata ai microfoni di un Un giorno da pecora. “Sui social i simpatizzanti del ...

'Ndrangheta - intestazione fittizia : Operazione tra Emilia Romagna - Lazio e Calabria : Bologna - La Guardia di Finanza del comando provinciale di Bologna e dello Scico , Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, di Roma sta eseguendo in Emilia-Romagna, Calabria e Lazio ...

Roma - Operazione a San Lorenzo : sequestrati 6 kg di droga : Roma, 27 nov., askanews, - I falchi della Sesta Sezione 'Contrasto al crimine diffuso' della Squadra Mobile, durante un servizio di polizia giudiziaria volto a reprime lo spaccio di stupefacenti nel ...

Milano - "Silvia Romano libera" : a Palazzo Marino un totem per la coOperante rapita : La proposta di Milano Progressista sottoscritta da tutti i gruppi del Consiglio: la scritta all'ingresso del Comune

Trapianti - donna Operata al volto : a Roma pronti per un nuovo intervento : E’ ancora senza volto la donna operata due mesi fa all’ospedale Sant’Andrea di Roma in quello che era stato preannunciato come il primo trapianto di faccia eseguito in Italia. Oggi “le sue condizioni cliniche sono stabili, non ha febbre, gli esami ematochimici sono nella norma e lei è su di morale e ben determinata a sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico”, che potrebbe arrivare “molto presto”. Lo ...

Paola Caruso Operata d’urgenza a Roma : come sta ora : Paola Caruso operata d’urgenza dopo l’incidente: cosa è successo Paola Caruso è stata operata d’urgenza dopo l’incidente avvenuto qualche giorno fa durante la finale di Pechino Express. L’intero cast della settima edizione dell’adventure game, guidato da Costantino della Gherardesca e targato Rai Due, si è ritrovato in un noto locale di Milano per festeggiare la fine del reality e per vedere l’ultima ...

Silvia Romano - a Natale non siamo tutti più buoni. L’odio contro la coOperante è solo un esempio : Una paziente mi racconta che un mese fa è stata avvicinata davanti a una farmacia da una persona che le ha chiesto denaro per comprare le medicine alla figlia. Lei gli ha dato 20 euro. Da quel giorno si trova quasi giornalmente quest’uomo lungo il percorso da casa al lavoro, che cerca di attaccare bottone e le chiede con insistenza altro denaro. La signora non è ricca, vive del suo lavoro di operaia: per cui alcune volte gli dà cinque euro, ...

Roma : Operaio Trenitalia ricoverato in codice rosso dopo incidente : Roma – Un operaio e’ rimasto incastrato con gli arti inferiori in una attrezzatura in movimento, durante le operazioni di manutenzione a bordo di un convoglio all’interno dell’officina della sede di smistamento di Trenitalia in via di Villa Spada 93 a Roma. L’episodio si e’ verificato questa mattina poco dopo le 8. L’uomo, un Romano di 33 anni, e’ ricoverato in codice rosso all’ospedale ...

Roma - Operaio muore in incidente lavoro : 15.26 Un operaio 52enne kosovaro è morto in un incidente sul lavoro a Roma. L'uomo era su un cestello idraulico per eseguire lavori di ristrutturazione ed è finito incastrato con la testa tra il cestello e il balcone dello stabile. Resta da chiarire se l'incidente sia stato provocato da una sua errata manovra del cestello o da un guasto tecnico. Il mezzo è stato sequestrato.

Roma : tragedia a Casal Bruciato - Operaio morto schiacciato : Roma – Incidente sul lavoro questa mattina verso le 10.30 in via Diego Angeli 95, nel quartiere di Casal Bruciato, dove un operaio di una ditta edile intento a svolgere lavori di ristrutturazione di uno stabile, e’ morto schiacciato. L’uomo, un kosovaro di 52 anni, si trovava su un cestello idraulico, che lui stesso manovrava e a seguito, probabilmente, di una manovra errata o di un guasto tecnico, e’ rimasto incastrato ...

Roma - incidenti sul lavoro : Operaio muore a Casal Bruciato. Un ferito in officina Trenitalia : L'uomo di 52 anni, è rimasto incastrata con la testa tra il cestello e il pavimento di un balcone mentre manovrava una gru. Un altro grave infortunio a Villa Spada

Roma : Operava scippi in serie su motorino rubato - in manette 45enne : Roma – Sono stati gli investigatori della Polizia di Stato del commissariato San Giovanni, diretto da Mauro Baroni, a mettere fine alle scorribande di un Romano di 45 anni, che era solito mettere a segno i suoi colpi nella zona che costeggia il tratto finale della tangenziale. Avendo ricevuto svariate denunce di donne vittime di scippi, gli agenti hanno iniziato a pattugliare incessantemente la zona fin quando, nella tarda mattinata, un ...

La compagnia del Teatro dell'Opera di Roma - diretta da Eleonora abbagnato - in tournée a Massy : 'Le Parc' è ambientato nel mondo aristocratico del 'grand siècle' francese, ed è un balletto sull''art d'aimer'. Preljocaj affronta con grande lucidità il tema dell'innamoramento e i codici della ...