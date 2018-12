Oltre 53 mila a San Siro | col Parma è record per i lunch match del Milan

Lombardia : colletta alimentare - raccolte Oltre 2mila tonnellate di cibo : Milano, 1 dic. (AdnKronos) - Sono state 2.080 le tonnellate di cibo raccolte in Lombardia in occasione della Giornata nazionale della colletta alimentare. "Ringrazio tutti i cittadini lombardi - ha detto l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini - che ha

In duemila alla fiaccolata per Fredy Pacini. Raccolti Oltre 4mila euro : Approfondimenti I savinesi: 'Siamo vicini a Fredy e alla sua famiglia' 30 novembre 2018 Fredy non parla di fronte al pm: 'Aspettiamo i risultati dell'autopsia'. Dubbi sulla traiettoria dei proiettili, ...

L’Influenza continua a colpire : Oltre 500mila italiani a letto finora : “Durante la quarantasettesima settimana del 2018, 696 medici sentinella hanno inviato dati circa la frequenza di sindromi influenzali tra i propri assistiti. Il valore dell’incidenza totale è pari a 2,28 casi per mille assistiti. Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 4,78 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 2,12 nella fascia 15-64 anni a 2,50 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 1,26 ...

L'allarme dell'Istat : Oltre 15mila nascite in meno in un anno : In Italia nascono sempre meno bambini. Nel 2017 sono oltre 15mila in meno le nascite rispetto al 2016, meno 45mila nell'arco di tre anni e quasi 120mila in meno rispetto al 2008. E le previsioni per l'anno in corso non lasciano ben sperare con i dati provvisori dei primi 6 mesi che registrano già un meno 8.400 rispetto allo stesso semestre dell'anno scorso. È la fotografia scattata dall'ultimo rapporto Istat 'Natalità e ...

«Io sto con Fredy» - sul gruppo Facebook Oltre settemila iscritti in poche ore : Scorrendo la cronologia, Pacini ha più volte condiviso post di Salvini, ma anche video e notizie di cronaca con protagonisti i migranti. Condiviso anche un post che ritrae la foto di uno scontrino ...

Fiera Milano : da Fondazione investimenti per Oltre 125 mln euro al 2021 (2) : (AdnKronos) - Fino ad oggi Fondazione Fiera Milano ha investito e programmato oltre 87 milioni di euro per la competitività e la sostenibilità delle strutture fieristico/congressuali di Fiera Milano. Circa 8 milioni sono destinati alle tecnologie digitali, quasi 30 milioni all’ecosostenibilità e al

Fiera Milano : da Fondazione investimenti per Oltre 125 mln euro al 2021 : Milano, 28 nov. (AdnKronos) - Il Consiglio generale di Fondazione Fiera Milano, riunitosi sotto la guida del presidente Giovanni Gorno Tempini, ha approvato il piano industriale 2019-2021, che chiude il mandato triennale degli attuali amministratori. Il nuovo assetto di governance di Fondazione Fier

Oltre 20 mila presenze per il Vanity Fair Stories : Stefano SollimaFortunato CerlinoLevanteFrancesco PiccoloMatt e BiseAlessandro CattelanKim Rossi StuartMatilda De AngelisMikaMariacarla BosconoValeria Bruni TedeschiPaolo GenoveseTerry GilliamMassimo GramelliniFiamma Izzo;Massimo RossiMalika Ayane;Ester ViolaFabio DeottoMarco D'AmoreSaverio CostanzoAlessandro RojaCarlo VerdoneGiulio Scarano;Martina PintoLuca Dini; Valeria GolinoPaola MaugeriTheJackalVanity Fair StoriesCristiana CapotondiGeppi ...

Hiv - Oltre 3mila nuovi casi in un anno : 34% è straniero : 'Live life positively - know your Hiv status' è lo slogan che Unaids ha scelto per celebrare la giornata del primo dicembre in tutto il mondo, 30esimo anniversario della Giornata mondiale contro l'...

In un anno Oltre 15mila nascite in meno. Calano anche i figli delle coppie straniere : Nel 2017 sono stati iscritti in anagrafe per nascita 458.151 bambini, oltre 15 mila in meno rispetto al 2016. Nell’arco di 3 anni (dal 2014 al 2017) le nascite sono diminuite di circa 45 mila unità mentre sono quasi 120 mila in meno rispetto al 2008. Lo rileva l’Istat, nell’ultimo rapporto su «Natalità e fecondità della popolazione residente» rife...

Coldiretti - dl sicurezza : scongiurata burocrazia per Oltre 700mila aziende agricole : “Il positivo via libera all’esenzione dall’obbligo della presentazione della documentazione antimafia per le domande di fondi europei inferiori ai 25mila euro evita il rischio di un blocco dei pagamenti che avrebbe colpito oltre settecentomila aziende agricole“: ad annunciarlo è la Coldiretti dopo il voto alla Camera del Decreto sicurezza che, tra gli altri provvedimenti, ha disposto “la proroga a tutto il 2019 della ...