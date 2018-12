Non riescono a chiudere la manovra

Oro - il «giallo» delle riserve auree che le banche centrali Non riescono a recuperare : Il Venezuela ha chiesto di riavere 14 tonnellate di lingotti custodite dalla Bank of England, ma non ci riesce. E anche la Germania, nel 2017, ha faticato non poco per riavere il suo oro dalla Federal Reserve. Per quasi un secolo, nessuno ha messo in dubbio la sicurezza delle riserve auree europee recuperate dagli alleati dopo la guerra e prese in custodia dalla Banca centrale inglese e da quella Usa. Ma ora, complice la crisi, le cose ...

Troppo obesa - Non riescono a caricarla sull'ambulanza. «Non posso andare in ospedale - aiutatemi» : La cronaca racconta , ed anche Luisa poi ce lo ha confermato con comprensibile riserbo, che, in passato, quando lei era sistemata al piano superiore della casa a due piani dove abita, vennero a ...

Sanità - acquistati dalle Asl ma venduti dalle farmacie : l’affare dei medicinali che gli ospedali Non riescono a distribuire : Ci sono centinaia di migliaia di medicinali, acquistati dalle aziende sanitarie, che ogni anno potrebbero essere distribuiti direttamente dagli ospedali e invece troviamo sempre più spesso nelle farmacie private con prezzi diversi per ogni regione. “Nei primi nove mesi del 2018 abbiamo pagato 640mila euro alle farmacie per la distribuzione di 158mila scatole di farmaci salvavita”, dice Corrado Busani, direttore del dipartimento farmaceutico ...

Bollette calde - italiani al freddo : 9 milioni Non riescono a pagarle : Sono in aumento in Italia le famiglie che fanno fatica a pagare le Bollette di luce e gas o che non riescono a riscaldare in...

In Italia cresce la “povertà energetica” : 9 milioni di persone Non riescono a pagare le bollette : Stando a quanto riportato dalla rivista Energia, in Italia sta crescendo considerevolmente il fenomeno della cosiddetta "povertà energetica", ovvero il fenomeno per il quale circa 9 milioni di Italiani non riescono a pagare le bollette o non riescono riscaldare in maniera adeguata la propria abitazione.Continua a leggere

Ciclismo - se i giovani italiani Non riescono ad emergere tra i protagonisti. Fabbro - Ciccone - Ravasi e tanti altri. Che fatica il World Tour… : Da sempre il passaggio da under 23 a professionisti ha rappresentato nel Ciclismo su strada uno scoglio durissimo da scavalcare. Solo i veri e propri fenomeni sono riusciti a non sentire il distacco, per altri c’è stato bisogno di qualche stagione di ambientamento tra i grandi per poter iniziare ad emergere. L’esempio più lampante può essere quello di Matej Mohoric: lo sloveno, ora alla Bahrain-Merida, dopo aver dominato nelle ...