NIGHTFLYERS - Incubi dallo spazio profondo...

(Di domenica 2 dicembre 2018) Carissimi lettori, il momento è giunto! Questa sera su SyFy debutterà l'attesa serie sci-fi, che, come saprete, è tratta dall'omonimo racconto di George R. R. Martin, famoso per aver scritto le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Già nei mesi scorsi vi abbiamo parlato di questa nuova serie, un racconto dai toni estremamente cupi e agghiaccianti e per l'occasione, SyFy ha deciso di trasmettere gli episodi in modo assai rivoluzionario; infatti a partire da questa sera, arriverà un nuovo episodio al giorno, con la stagione che viene divisa in due distinti blocchi: dal 2 al 6 Dicembre verranno rilasciati i primi cinque episodi, mentre dal 9 al 13 Dicembre gli altri. Se volete essere preparati per questa serie sci-fi con sfumature horror, continuate la lettura!PRESENTAZIONE DELLA SERIE AL SDCC 2018La serie è ambientata nel 2093 e narra di un team composto da scienziati che si ...