Niger | parole di sabbia nel Sahel Dove nascono la violenza e la salvezza

(Di domenica 2 dicembre 2018) Sono loro i primi ostaggi. Le, voglio dire. Portate via, rapite e prese in ostaggio in cambio di denaro e potere. Perché sono loro, le, fatte di, che salveranno il mondo. Oppure lo perderanno come si fa sacrificando gli amici più cari al dio ben conosciuto che, nelcome nel resto del mondo, governa e chiede quotidiani sacrifici umani. Nel nostro, assediato dall’interno e dall’esterno, la gente sparisce senza lasciare traccia, come le. Sono state abbandonate come inutili appendici nelle mani dei religiosi, dei commercianti e dei politici di turno. Lasciate intristire nei rapporti degli esperti e degli intellettuali che, ormai da tempo, ne hanno dimenticato e poi smarrito la pericolosità.Perché all’inizio c’è la parola e subito accanto la. Le due vanno insieme.diche, tradite nel loro intimo, svuotate di senso, rubate ai ...