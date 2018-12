Niente nido per i non residenti | Esclusi pure i richiedenti asilo

ilgiornale

(Di domenica 2 dicembre 2018) Senza residenza, nessuna possibilità di essere iscritti agli asili. E di riflesso, i figli dei, accolti negli alloggi a protezione sociale e nei progetti di seconda accoglienza, non potranno usufruire di questi servizi, proprio perché privi del certificato di dimora. L'ha deciso il comune di Udine nel nuovo "Regolamento per i servizi educativi per la prima infanzia", approvato in queste ore dalla maggioranza di centrodestra.GlidalSecondo quanto riportato da Redattore Sociale, questa ipotesi potrebbe concretizzarsi perché il decreto Sicurezza e Immigrazione, convertito in legge dello Stato il 29 novembre, chiuderebbe alla possibilità di iscrizione anagrafica per i titolari di permesso di soggiorno per richiesta di, come previsto dall'articolo 13 comma 2 della nuova disposizione normativa. E di conseguenza a esseredal nuovo regolamento ...