New Amsterdam prima puntata: trama e anticipazioni episodi 2 dicembre 2018

cubemagazine

: Al via in prima visione assoluta #NewAmsterdam, la nuova serie medical che ha conquistato l'America In prima serata… - QuiMediaset_it : Al via in prima visione assoluta #NewAmsterdam, la nuova serie medical che ha conquistato l'America In prima serata… - zazoomnews : New Amsterdam su Canale 5 il medical drama contro i poteri forti - #Amsterdam #Canale #medical #drama - Vito__96 : RT @tvblogit: New Amsterdam, su Canale 5 il medical drama contro i poteri forti -

(Di domenica 2 dicembre 2018) NEW. Arriva in chiaro su Canale 5 lastagione della serie tv targata NBC con il primo appuntamento domenica 2. Andranno in onda trealla settimana. Di seguitoe promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGNew: su Canale 5 la nuova serie La serie tv che negli USA va in onda sulla NBC ha avuto un grandissimo successo e si ispira alla storia del Bellevue Hospital di New York City, il più antico ospedale pubblico d’America. Protagonista del telefilm è il il dottor Max Goodwin, interpretato da Ryan Eggold, nuovo direttore sanitario dell’ospedale. Questi ha tutta l’intenzione di riformare per migliorarlo il sistema ospedaliero, in modo che i pazienti possano accedere più facilmente ai servizi.Newe cast Ispirata al libro Twelve Patients: Life ...