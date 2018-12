New Amsterdam, anticipazioni episodi 2 dicembre: l’arrivo di Max e il terremoto in ospedale

ilnotiziangolo

(Di domenica 2 dicembre 2018) Canale 5 ha saputo costruire la giusta attesa per New, il medical drama americano che da oggi, 2, sbarcherà nel prime time della rete ammiraglia portando al centro la sanità americana, uno degli ospedali pubblici più vecchi e una storia vera, quella di un dottore che ha cercato di cambiare le cose. Questa è la particolarità della serie che ha conquistato gli Usa e che ogni settimana raccoglie una media di 7 milioni di spettatori, farà lo stesso anche in Italia?Per il suo esordio, Newandrà in onda dalle 21.20 circa con ben trementre la prossima settimana bisognerà accontentarsi di due. Dall’arrivo di Max in ospedale all’inizio dei lavori, tutto questo sarà al centro di questa prima “puntata” in onda su Canale 5 oggi e, in particolare, saranno gli“Come posso aiutare?”, “Rituali” e ...