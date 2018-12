Neve | aperta la stagione sciistica di Dolomiti Superski in Veneto e Trentino-Alto Adige

meteoweb.eu

(Di domenica 2 dicembre 2018) Aperti nel fine settimana oltre 70 impianti e quasi 150 km di piste in 9 delle 12 zone sciistiche di, in: tante le novità, come impianti e piste nuove, attrazioni in quota e il nuovo sistema di rewarding per chi va alla scoperta del più grande comprensorio sciistico d’Italia. Disponibili 72 impianti aperti con 149 km di piste in 9 zone sciistiche delle. Si scia dal 30 novembre nelle zone di Cortina d’Ampezzo, Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena, Carezza, Arabba, Val di Fiemme/Obereggen, 3 Cimee San Martino di Castrozza. Durante la prossima settimana, altri impianti e piste andranno ad aumentare l’offerta diper l’inizio dell’inverno. La seconda ondata di aperture ufficiali nel resto delle 12 zone sciistiche delleè prevista per il 6-7 dicembre in vista ...