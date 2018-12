Nel settore delle Costruzioni sono in crisi anche le grandi aziende

Come il turismo è diventato il settore del momento Nel tech : (Foto: Milos Bicanski/Getty Images) Il mondo dell’e-commerce è dominato da Amazon, quello da social network da Facebook (e le sue controllate), quello dello streaming da Netflix e quello del ride-sharing da Uber. Insomma, l’universo digitale – che fino a pochi anni era un territorio praticamente vergine – inizia a essere saturo. Ma sicCome nella Silicon Valley chi si ferma è perduto, i venture capitalist sono costantemente alla ricerca di ...

Fonti rinnovabili Nel settore elettrico - a Bari la terza tappa del roadshow di Elettricità Futura e Confindustria : Si svolgerà il prossimo 3 dicembre, alle ore 10.00, presso la sede di Confindustria di Bari la terza tappa del roadshow “Le opportunità di sviluppo delle Fonti rinnovabili nel settore elettrico – Incontri con il territorio”, organizzato da Elettricità Futura, in collaborazione con Confindustria Puglia e Confindustria Bari e BAT. Il workshop costituisce un’occasione di confronto tra le aziende del settore elettrico e le Istituzioni con un ...

Birra - un settore da 9 miliardi Primato di Bergamo Nella produzione : In Italia un settore che vale 9 miliardi, la Lombardia, con 2,2 miliardi, è la regione trainante. Dalla Heineken di Comun Nuovo 450 milioni di bottiglie.

Verso la conclusione della crisi - Nel settore dei rifiuti a Messina : Verso la conclusione, la crisi nel settore dei rifiuti a Messina. Il 14 novembre, vi erano 400 punti di criticità che sono scesi ai 4 emersi dalla mappatura effettuata la notte scorsa dalla ...

Nel 2019 il settore automobilistico metterà il turbo : I consumatori cinesi stanno anticipando le misure di stimolo che il governo metterà probabilmente in campo per spingere le vendite di automobili in modo da offrire supporto all'economia cinese. È ...

Egitto : esperto a "Nova" - valore settore minerario arriverà a 20 miliardi di dollari Nel 2030 : ... vicepresidente della compagnia Metals and Mining Consulting, a margine della 15ma edizione della conferenza "Industria mineraria, investimenti e sviluppo economico nel mondo arabo", in corso da ieri ...

Fondazione Formenton : stage Nel settore editoriale per l'anno 2018-2019 : La Fondazione Mario Formenton per l'anno 2018/2019 ha deciso di onorare il ricordo e la memoria dell'imprenditore che nella sua carriera ha sempre cercato di incrementare e favorire la presenza dei più giovani nel contesto editoriale, mettendo a concorso quattro borse di stage al fine di consentire ad altrettanti stagisti di effettuare un'esperienza professionale presso importanti imprese e testate giornalistiche. Gli stage a concorso saranno ...

F1 Abu Dhabi - Hamilton : «Ho 'ammazzato' tutti Nell'ultimo settore» : YAS MARINA - ' Di solito non dico mai che c'è un giro perfetto. Il primo tentativo non è stato spettacolare, c'era movimento nel posteriore. nell'ultimo ho cercato di restare calmo all'inizio, ho '...

Prismi entra Nel settore del barter - rileva 30% Two Leaders : Prismi ha acquistato una quota di minoranza, pari al 30%, dal socio di maggioranza di Two Leaders; l'operazione prevede la facoltà per Prismi di esercitare, entro il 31.12.2019, un' opzione call per ...

Perché Bitcoin sta crollando e gli effetti su chi lavora Nel settore : Mentre le criptovalute precipitano, resta massiccia la domanda di specialisti di monete digitali e blockchain. Anche qui, però, la corsa rallenta. Secondo una ricerca di Indeed, un motore di ricerca ...

Controlli Nel settore oleario : sequestrate decine tonnellate olio : Roma, 20 nov., askanews, - 105 aziende controllate, e 46 di queste risultate irregolari per violazioni di natura penale e amministrativa. Due denunciati, decine di tonnellate di olio extravergine di ...

Si muove in territorio positivo il settore utility italiano - +1 - 54% - - seduta effervescente per ENel : Mette il turbo il comparto utility in Italia che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell' EURO STOXX Utilities che mostra un timido +0,31%, dopo la chiusura di ieri a quota 279,69. ...

Elettricità Futura : domani a Milano seconda edizione del Workshop dedicato agli investimenti Nel settore delle rinnovabili : Si terrà domani a Milano la seconda edizione del Workshop Renewable Energy Investments In The Mediterranean And Beyond dedicato agli investimenti nel settore delle rinnovabili. Organizzato da Elettricità Futura, ANIE & ANIE rinnovabili, RES4MED & RES4AFRICA con il patrocinio di Assolombarda, il seminario costituirà un’importante occasione per facilitare il processo di internazionalizzazione, coinvolgendo sia le grandi utility, sia le ...