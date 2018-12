Nel periodo Natalizio Enna sarà una città ' Illuminata'

Luminarie e presepi : Citta' di Castello entra ufficialmente Nel periodo natalizio : Anche quest'anno è presente l'associazione Natale nel mondo di San Giovanni Valdarno, i tappetari di Camaiore, e una personale a Donatella Antinori, che ha guidato la mostra con passione ed impegno ...

Assolavoro annuncia : '16mila opportunità di impiego Nel periodo natalizio' : In un periodo di forte crisi e di disoccupazione alle stelle, gli acquisti e le spese delle famiglie italiane durante le feste natalizie risultano una boccata di ossigeno per l'economia. L'aumento della spesa, infatti, permette una maggiore produzione, maggiori vendite e quindi la necessità di nuovo personale. L'Associazione delle agenzie per il lavoro ha annunciato l'offerta di circa 16000 posti di lavoro che interessa molte figure ...

A2A - termovalorizzatori oggi servono - ma vanno superati Nel lungo periodo : I termovalorizzatori oggi servono, ma nel lungo periodo vanno superati per dare spazio all'economia circolare.

Polignano a Mare - centro storico a pagamento Nel periodo natalizio - : Nella città pugliese con le luci natalizie si sono accese anche le polemiche: per il primo anno occorrerà infatti acquistare una card per poter accedere alla parte storica del paese, dove l'...

Basket - Simone Pianigiani : “Vittoria arrivata Nel quarto periodo. Non era facile”; Micov : “Disputato un buon incontro” : L’Olimpia Milano espugna Istanbul e conquista la quinta vittoria nella sua Eurolega. L’Armani si impone 98-92 sul campo del Darussafaka ed ottiene un successo molto prezioso anche per la sua classifica, visto che la squadra di Simone Pianigiani si conferma nelle posizioni di vertice (record 5-2). Una partita che Milano ha dovuto “vincere più volte”, andando avanti anche sulla doppia cifra di vantaggio, per poi subire la ...

De'Longhi - ricavi in aumento Nel periodo gennaio-settembre : Primi nove mesi dell'anno positivi per De'Longhi . La società trevigiana, che produce elettrodomestici e macchine per caffè, ha registrato ricavi in crescita del 9% a 1,30 miliardi di euro , 1,23 ...

DIRETTA / Venezia Unet Holon (risultato live 62-69) streaming video e tv : Si decide tutto Nell'ultimo periodo : DIRETTA Venezia Unet Holon, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Taliercio, valida per la seconda giornata nel girone B di Champions League(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 21:49:00 GMT)

Alitalia trasferisce voli su Aeroporto Milano Bergamo Nel periodo di chiusura programmata di Linate : Emilio Bellingardi , direttore generale SACBO , apprende con grande soddisfazione la notizia del trasferimento voli Alitalia sull' Aeroporto Milano Bergamo nel periodo di chiusura programmata di ...

Polonia : analisi - crescita economica dovrebbe rallentare Nel prossimo periodo : Varsavia, 02 ott 12:55 - , Agenzia Nova, - Dopo un periodo di crescita robusta, l'economia polacca potrebbe perdere parte del suo slancio nel prossimo futuro. Lo ha detto Grzegorz... , Res,

Un asteroide a forma di teschio transiterà attorno alla Terra Nel periodo di Halloween : Halloween arriva anche nello spazio. I primi giorni di novembre transiterà infatti attorno alla Terra un asteroide con una conformazione molto particolare: assomiglia ad un gigantesco teschio.Aveva già attraversato il cosmo intorno al nostro pianeta nell'ottobre del 2015 secondo quanto riporta la NASA, che lo ha denominato per questa ragione "The great pumpkin", "la grande zucca", proprio per il suo essere comparso in concomitanza ...