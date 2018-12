Nba New York sorprende Milwaukee

Nba - risultati della notte : New York sorprende Milwaukee al supplementare - Boston e Toronto vincono in trasferta : New York Knicks-Milwaukee Bucks 136-134 OT Sembrava tutto fatto per i Milwaukee Bucks nel secondo tempo: nel terzo quarto un parziale di 17-0 aveva permesso loro di prendere il controllo della partita,...

Nba - weekend su Sky Sport : sabato con Giannis a New York - domenica LeBron in prima serata : Entrambe le partite verranno trasmesse in diretta su Sky Sport NBA con commento live " Alessandro Mamoli e Matteo Soragna per Milwaukee-New York, Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua per Los Angeles-...

Nba – Kawhi Leonard rifiuta Jordan e firma con New Balance : pronto l’accordo con il nuovo brand : Kawhi Leonard pronto a firmare con New Balance: salta definitivamente ogni tipo di accordo con Jordan per la nuova stella dei Raptors Dopo aver cercato di firmare, senza successo, Joel Embiid, Kelly Ouber Jr. e Gordon Hayward, finalmente New Balance ha trovato la stella alla quale legarsi per rientrare in maniera competitiva nel mercato NBA. Manca ancora l’ufficialità, ma ESPN riporta che il brand americano ha trovato l’accordo con Kawhi ...

Nba - risultati della notte : Boston si sveglia a New Orleans - Charlotte resiste alla rimonta di Milwaukee : New Orleans Pelicans-Boston Celtics 107-124 Dopo un periodo complicatissimo i Boston Celtics avevano bisogno di una vittoria convincente, ed è arrivata su un campo difficile come quello dei New ...

Nba - risultati della notte : crollo Boston contro New York - Embiid batte Davis : Boston Celtics-New York Knicks 109-117 La vittoria dei Celtics contro i Toronto Raptors di settimana scorsa sembrava potesse rappresentare il punto di svolta della stagione di Boston, ma si è rivelata ...

Nba - i San Antonio Spurs battuti da New Orleans. Gallinari out ma i Clippers vincono : ROMA - I San Antonio Spurs perdono ancora in trasferta: contro i New Orleans Pelicans finisce 140-126. È la sesta sconfitta lontano da casa per i texani ai quali non bastano i 21 punti di DeMar ...

Nba : Clippers ok senza Gallinari - San Antonio cade a New Orleans : Continua il momento positivo dei Clippers . La squadra di Danilo Gallinari, seppur assente per influenza, supera non senza difficoltà in trasferta Atlanta , 119-127, grazie al contributo decisivo di ...

Nba - notte amara per Belinelli : San Antonio ko contro New Orleans : notte di Nba amara per Marco Belinelli che è costretto a cedere il passo, insieme a San Antonio, a New Orleans,che si è dimostrata almeno per questa gara più forte. Milwaukee vince contro Denve r ...

Nba – Infortunio Elfrid Payton : il playmaker di New Orleans dovrà operarsi alla mano : Infortunio ad un dito della mano sinistra per Elfid Payton: il playmaker di New Orleans dovrà operarsi Ancora problemi fisici per Elfrid Payton che non sembra aver iniziato la sua nuova avventura a New Orleans nel migliore dei modi. Il playmaker ex Magic e Suns aveva saltato le prime uscite stagionali per un problema alla caviglia e adesso dovrà stare fuori ancora per diverso tempo a causa di un Infortunio al dito mignolo della mano ...

Nba - risultati della notte : Anthony Davis rimonta New York - Minnesota vince la terza in fila : New Orleans Pelicans-New York Knicks 129-124 Nella sfida tra Pelicans e Knicks c'è stata una sola parità e un solo sorpasso tra le due squadre. Uno si aspetterebbe che fossero i padroni di casa ad ...

Nba - Knicks : Allonzo Trier - star a 13 anni e protagonista a New York 'per caso' : "Non guardavo questa foto da tantissimo tempo " ricorda a Kelly Whiteside del New York Times, che ha raccontato la sua storia - questo è il mondo dal quale arrivo. È pazzesco rivederla oggi". Trier ...

Nba - colpo New Orleans : Toronto perde la prima in casa con Leonard : Toronto Raptors-New Orleans Pelicans 110-126 Affrontare Anthony Davis è difficile per chiunque, anche per chi possiede il miglior record della lega e non ha mai perso con la propria stella in campo. I ...

Nba – Le verità di Carmelo Anthony : “Knicks? La dirigenza scoraggiava i free agent ad arrivare a New York” : Carmelo Anthony prova a spiegare il motivo per il quale diversi free agent non hanno mai preso i Knicks in considerazione per il proprio futuro: secondo Melo il problema era il caos dirigenziale che si respirava a New York New York è una delle piazze più importanti del panorama NBA. Giocare al Madison Square Garden è uno dei sogni di ogni ragazzo che prende in mano per la prima volta una palla a spicchi con l’obiettivo di entrare a ...

Nba - i risultati della notte : Portland batte New Orleans - OKC vince in rimonta : Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans 132-119 Damian Lillard segna 26 punti nel successo casalingo dei Blazers contro New Orleans, ritornate una contro l'altra sul parquet a sei mesi di distanza ...