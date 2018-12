Nba | i Pistons sgambettano Golden State | i Knicks battono a sorpresa i Bucks all' overtime

Nba - Detroit-Golden State 111-102 : i Pistons rovinano il ritorno in campo di Steph Curry : Detroit Pistons-Golden State Warriors 111-102 Dopo undici partite di assenza, c'era ovviamente grande attesa per il ritorno in campo di Steph Curry, ma il pubblico di Detroit — accorso in massa alla ...

Nba – Finale pazzesco a Toronto : Siakam stoppa un alley-oop ma Bullock fa vincere i Pistons allo scadere [VIDEO] : Finale thriller a Toronto! Pascal Siakam tiene a galla i Raptors con un stoppata straordinaria su Glen Robinson III a 1.2 secondi dalla fine: nell’azione conclusiva però Reggie Bullock regala il successo ai Pistons Emozioni forti tra Toronto Raptors e Detroit Pistons. Nella notte in cui la Scotiabank Arena omaggia il ritorno, da avversrio, di coach Casey, i Toronto Raptors vanno incontro alla terz sconfitta della loro stagione. Ko ...

Risultati Nba – La sfida domenicale va agli Hornets : Pistons ko per 103-113 : Pistons ko: ad avere la meglio nella sfida di NBA della domenica sono i Charlotte Hornets La sfida dell’Nba Sundays ha regalato oggi grande spettacolo sul parquet americano: ad affrontarsi sono stati Detroit Pistons e Charlotte Hornets. Nulla da fare per i padroni di casa, che si sono dovuti arrendere agli Hornets per 103-113. A trascinare gli Hornets alla vittoria è stata la splendida accoppiata di Walker e Parker, entrambi a ...

Nba Sundays : i Detroit Pistons ospitano gli Charlotte Hornets : Alle spalle della quattro squadre più forti della Eastern Conference, la battaglia è appena cominciata. Milwaukee, Boston, Toronto e Philadelphia faranno molto probabilmente una corsa a parte al ...

Nba Sundays – Hornets e Pistons si sfidano per le zone alte della Eastern Conference : la prewiev del match : Domenica 11 novembre, alle 21:30, orario riservato al pubblico europeo, l’NBA presenta Charlotte Hornets-Detroit Pistons: sfida per le zone alte della Eastern Conference L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Detroit Pistons ospitare gli Charlotte Hornets alla Little Caesars Arena, con diretta domenica 11 novembre a partire dalle 21.30 su Sky ...

Nba – Embiid si esalta contro Detroit - Sixers a valanga sui Pistons : La sfida tra i Philadelphia 76ers ed i Detroit Pistons finisce in netto vantaggio per la squadra di Joel Embiid, il centro fa magie durante il match L’NBA in programma per oggi inizia con il match tra i Philadelphia 76ers ed i Detroit Pistons. La sfida è vinta nettamente dalla franchigia della Pennsylvania sul risultato di 109-99. Decisiva per la vittoria dei Sixers la prestazione di Joel Embiid. Il centro è stato infatti capace di ...

Nba - gli Spurs fermano ancora LeBron. I Celtics stoppano i Pistons : ROMA - Neppure un LeBron James capace di segnare 35 punti - che gli hanno permesso di diventare il sesto miglior marcatore della storia NBA - e raccogliere 10 rimbalzi è bastato ai Los Angeles Lakers ...

Nba - Blake Griffin e la sua serata da record : nessuno come lui nella storia dei Pistons : Nel primo quarto niente lasciava presagire quello che sarebbe successo. Blake Griffin va al primo mini-riposo con "soli" 6 punti, frutto di un mediocre 3/7 al tiro. Poi però nel secondo periodo cambia ...

Risultati Nba – Lakers sconfitti in casa da Houston - i Pistons sbancano Chicago : sorrisi anche per Denver e Phila : Prima sconfitta davanti al proprio pubblico per i Lakers, costretti ad arrendersi al cospetto dei Rockets. Ottima affermazione dei Pistons, che vincono a Chicago Spettacolo ed emozioni nella notte Nba, con i riflettori puntati sullo Staples Center, stracolmo per la prima di LeBron James davanti al pubblico dei Lakers. Un esordio amaro per l’ex Cleveland, costretto ad incassare una bruciante sconfitta nonostante il completo equilibrio ...