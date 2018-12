NBA | finalmente è arrivato il vero Gordon Hayward | e i Boston Celtics respirano

NBA – Kawhi Leonard debutta con i Raptors : “finalmente in salute! Ovazione del pubblico? Grandioso” : Kawhi Leonard ha finalmente debuttato con la maglia dei Toronto Raptors: dopo un anno di assenza, l’ex Spurs è tornato sul parquet Nella notte di ieri, Kawhi Leonard è tornato a calcare un parquet NBA dopo quasi un anno di assenza. Arrivato in estate dai San Antonio Spurs, al termine di una trade molto discussa, che ha posto fine ad una vera e propria telenovela, Kawhi Leonard ha fatto il suo esordio con i Toronto Raptors. ...