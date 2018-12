NBA | Detroit-Golden State 111-102 | i Pistons rovinano il ritorno in campo di Steph Curry

Risultati NBA – Spurs a picco in classifica : i Lakers mettono sotto Dallas - Bulls umiliati da Detroit : Nella notte italiana bene Rockets e Lakers: catastrofe Spurs, ora sono penultimi in classifica ad Ovest Nella notte italiana tanti sono stati i match giocati e validi per la regoular season NBA che hanno regalato grandi emozioni. Tra questi spicca il derby texano tra Spurs e Rockets, in cui la squadra di San Antonio si è piegata davanti ai canestri degli uomini di Houston. Bene per la franchigia vincente James Harden, che con 10 assist e ...

NBA Sundays : i Detroit Pistons ospitano gli Charlotte Hornets : Alle spalle della quattro squadre più forti della Eastern Conference, la battaglia è appena cominciata. Milwaukee, Boston, Toronto e Philadelphia faranno molto probabilmente una corsa a parte al ...

NBA – Embiid si esalta contro Detroit - Sixers a valanga sui Pistons : La sfida tra i Philadelphia 76ers ed i Detroit Pistons finisce in netto vantaggio per la squadra di Joel Embiid, il centro fa magie durante il match L’NBA in programma per oggi inizia con il match tra i Philadelphia 76ers ed i Detroit Pistons. La sfida è vinta nettamente dalla franchigia della Pennsylvania sul risultato di 109-99. Decisiva per la vittoria dei Sixers la prestazione di Joel Embiid. Il centro è stato infatti capace di ...

NBA - risultati della notte : Milwaukee rimane imbattuta - Detroit e New Orleans perdono la prima : Milwaukee Bucks-Orlando Magic 113-91 A tenere il passo dei Toronto Raptors ci sono solamente i Milwaukee Bucks, che superando per 113-91 gli Orlando Magic hanno portato a sei il loro bottino di ...

NBA 2019 - i risultati della notte (28 ottobre) : Belinelli sorride contro i Lakers - Boston batte Detroit. Milwaukee sempre senza sconfitte : Sono nove le partite della notte NBA. Nella Eastern Conference il match più atteso era quello tra Detroit e Boston, con i Celtics che infliggono la prima sconfitta stagionale ai Pistons. Netta vittoria in trasferta della squadra di Brad Stevens, che si impone 109-89 al termine di un match che aveva visto Boston essere già avanti di 21 punti all’intervallo. Diciannove punti di Jaylen Brown e 18, uscendo dalla panchina, per Marcus Morris, ...

NBA - 50 punti e una nuova prospettiva : Detroit ha rigenerato Blake Griffin : Andre Drummond e Joel Embiid si punzecchiano, Blake Griffin lascia spazio ai fatti. Per la prima volta dopo oltre 500 gare NBA, l'ex Los Angeles Clippers ha toccato quota 50 punti, permettendo a ...