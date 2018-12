Natale - shopping al via per un italiano su tre : Il classico shopping di Natale partirà nelle prime due settimane di dicembre per un italiano su tre, 32%, con le promozioni del Black Friday che hanno spinto in tanti ad anticipare. Lo rivela analisi ...

Natale : Coldiretti - shopping al via per 1 italiano su 3 : Un italiano su tre (32%) effettua lo shopping di Natale nelle prime due settimane di dicembre in cui si concentrano gli acquisti di fine anno, nonostante le promozioni del black friday abbiano spinto in tanti ad anticipare. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulle spese di Natale 2018 che salgono complessivamente in Italia a 541 euro a famiglia, il 3% in piu’ dello scorso anno sulla base dei dati Deloitte. L’aumento del budget ...

Natale : 541 euro a famiglia la spesa media per lo shopping : Un italiano su tre (32%) effettua lo shopping di Natale nelle prime due settimane di dicembre: il dato emerge da un’analisi Coldiretti sulle spese di Natale 2018, che salgono complessivamente in Italia a 541 euro a famiglia, il 3% in piu’ dello scorso anno sulla base dei dati Deloitte. L’aumento del budget impegnato riguarda tutte le categorie di spesa che e’ destinata nell’ordine per il 40% ai regali, per il 26% al ...

Natale - cresce shopping a distanza e online : cresce lo shopping a distanza, in particolare online, per gli acquisti natalizi , soprattutto perché offre qualità, comodità e flessibilità attraverso un'esperienza unica. E' quanto emerge da una ...

Natale italiano : tradizione o innovazione? Amore o odio? In soccorso sempre lo shopping online #XMAS : Sul Natale ci si spacca in due. Chi lo ama e già sta tirando fuori alberi di Natale, lucine e idee per fare i regali e chi, al contrario, sta già facendo il conto alla rovescia per il 27 dicembre. Non c’è niente da fare, il Natale o lo si ama oppure si spera che passi nel modo più indolore possibile. Per tutti però, nel bene o nel male, resta una ricorrenza carica di ricordi e usanze che fa piacere rispolverare anche senza tralasciare ...

Regali di Natale : a rischio lo shopping online : Stiamo entrando in quel periodo dell’anno in cui la maggior parte delle persone inizia a pensare ai Regali di Natale. Complice il Black Friday alle porte, nei prossimi giorni potrete trovare online tantissime offerte vantaggiose, leggi di più...