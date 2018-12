Natale in città tra innovazione e tradizione

Putignano - Torna 'Natale in Comune' per animare le feste in città : Il 6 gennaio gran finale con la Street Band e la Befana sui trampoli, spettacoli di magia e chimica esibizioni di mangiafuoco. Alle 21:30 poi il dj set di Radio Puglia e, novità di quest'anno la ...

Cinecittà World da sabato al via la stazione natalizia : attrazioni con Babbo Natale e nevicate show : ... arriva EXTRAFEST - Capodanno 2019 a Cinecittà World, una grande festa dalle 18 fino al mattino, un immenso villaggio del divertimento di oltre 30 ettari, con 30 attrazioni, 7 Spettacoli, 3 Concerti ...

"Le Città in Festa " Natale 2018" : 37 giorni di intrattenimento e musica e oltre 300 eventi unici in tutto il territorio : Animazioni, musica e spettacoli In Piazza Ferretto e nelle vie del centro di Mestre animazione, concerti, spettacoli itineranti, banda, sfilate nelle giornate di sabato 1 e 2 dicembre, 7, 8 e 9 ...

Presentato 'il Palco di Natale' in programma alla Città della Domenica : Adulti e bambini saranno totalmente trascinati all'interno di un contesto nuovo, suggestivo e divertente con spettacoli e animazioni per tutta la famiglia. Partendo dalla Piazzetta degli Artisti, gli ...

Reddito di cittadinanza in un decreto prima di Natale. Ma i pagamenti potrebbero slittare : Il rinvio, al massimo a giugno, del Reddito di cittadinanza. E il restringimento della platea di «quota 100». Sono queste le due leve su cui il governo punta per abbassare il deficit e convincere l’Europa a evitare la procedura d’infrazioni. La linea emerge al termine di un vertice di governo durato circa un’ora nella serata a Palazzo Chigi: Giusep...

Reddito e pensioni di cittadinanza in un decreto prima di Natale : Sarà molto probabilmente un decreto, da presentare prima di Natale, a contenere le misure del Reddito e della pensione di cittadinanza. E’ quanto si apprende da fonti M5S. Durante il vertice di questa sera fra Conte, Di Maio, Salvini e Tria è stato comunque ribadita l’intenzione di non modificare la platea dei beneficiari....

Natale : Padova “città di stelle” - luminarie in tutto il centro storico : Si rinnova il tradizionale appuntamento con il Natale a Padova, la rassegna del Comune curata dall’Assessorato al Commercio e alle Attività Produttive che si svolge ogni anno in città nel periodo natalizio e che si compone di attrazioni a tema per adulti e bambini, concerti, mercatini ed eventi di vario tipo. Il tema dell’edizione 2018 riprende quello della scorsa edizione, “Una città di stelle”, ad identificare non solo le luci natalizie ...

Natale in città. Presepe vivente nella galleria antiaerea e tanti spettacoli : "Dame, ballerine, violiniste, sfere luminose gireranno per le vie e le piazze cittadine offrendo spettacoli di raffinata bellezza, ma non mancheranno nemmeno le street band, saltimbanchi e Babbi ...

Voglia di Natale? Le 10 città più belle da visitare durante le Feste : Mercatini, addobbi, casette di legno e luci scintillanti nelle piazze, nelle strade, ad illuminare i monumenti. Il 25 dicembre si avvicina e le Capitali europee si preparano ad accogliere cittadini e turisti, all'insegna del calore e dello spirito natalizio. Se anche voi avete Voglia di Natale, lasciatevi cullare dal desiderio e fatevi guidare dalla selezione delle dieci città più belle da visitare durante le Feste, selezionate da ...

'Natale a Padova - una città di stelle' : Le iniziative propongono mercatini, concerti, spettacoli teatrali ed eventi per i bambini per vivacizzare il periodo delle feste.

Una città vestita a festa. La ruota panoramica - il planetario e le prime visite a Babbo Natale : Approfondimenti 'Finalmente un luogo per parlare di scienza'. Lorenzo Sestini inaugura il planetario 17 novembre 2018 città del Natale. planetario, Ice World e parate Disney: una mappa per scoprire tutte le attrazioni 17 novembre 2018 planetario al ...