Nasce l' Europeo vagabondo | si giocherà in 12 stati

Coldiretti : stop ai cibi anonimi - Nasce il fronte europeo : A rischio “fake” nel carrello della spesa un prodotto alimentare su quattro che non riporta obbligatoriamente l’origine in etichetta, dai salumi alle marmellate, dai ragù ai sottoli, dal succo di frutta al pane fino al latte in polvere per bambini. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti presentata in occasione del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione di Cernobbio dove è stata presentata con il Commissario europeo ...